Juzgado de Puerto Cisnes aprueba suspensión del procedimiento por uso de fuego en parque Queulat

El Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes acogió hoy –miércoles 4 de noviembre– la solicitud planteada por el Ministerio Público y decretó la suspensión condicional del procedimiento por el término de un año del ciudadano ucraniano Dmytro Pereginec, imputado como autor del delito consumado de uso ilícito del fuego. Ilícito perpetrado en la víspera, al interior del Parque Nacional Queulat.

En la audiencia de formalización (causa rol 475-2026), el magistrado Fernando Acuña Gutiérrez estableció entre las condiciones que deberá cumplir el imputado, la entrega al Cuerpo de Bomberos de Puerto Cisnes de la suma equivalente en moneda nacional de 400 euros, monto que deberá destinarse a financiar el equipamiento contra incendios forestales de la compañía de Puyuhuapi. El tribunal dispuso que el aporte deberá concretarse antes de que el imputado abandone el país y, en cualquier caso, antes del 10 de enero de 2027.

Además, Pereginec deberá fijar e informar un domicilio en su país de origen y un correo electrónico de contacto; abstenerse de ingresar a parques nacionales chilenos por el plazo de la suspensión; y proceder a abandonar el territorio nacional conforme a itinerario de vuelo.

Según el ente persecutor, alrededor de las 13:30 horas del ayer, martes 3 de noviembre de 2026, el imputado fue sorprendido fumando un cigarrillo en el sector del mirador La Morrena, al interior del Parque Nacional Queulat, ubicado en la comuna de Cisnes, sitio en que se encuentra prohibido encender fuego y/o fumar. Infracción que fue advertida por personal del parque e informada a efectivos de Carabineros que, posteriormente, procedieron a la detención del ciudadano ucraniano.