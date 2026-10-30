Gobernador Regional anuncia pre acuerdo para revertir recorte presupuestario a Aysén

El encuentro que sostuvieron los gobernadores regionales en el Congreso de las Regiones en la ciudad de Concepción, permitió lograr un pre acuerdo por el ajuste presupuestario proyectado para los gobiernos regionales en 2027.

Así lo anunció el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, tras el encuentro en que también participó el presidente José Antonio Kast. «Desde el Congreso de las Regiones, acá en la Región del Biobío, tuvimos la posibilidad como gobernadores regionales de reunirnos con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también hoy día en la jornada inaugural con el Presidente de la República, donde obviamente los temas a resolver y a conversar fueron los presupuestarios».

«Me alegra decirles que hoy ya existe un preacuerdo que, en primer lugar, recupera gran parte de los recursos que en la primera propuesta presupuestaria se habían recortado para la Región de Aysén. Y, por otra parte, aumenta la flexibilidad para que la ejecución tanto de las unidades técnicas que trabajan con nosotros, como del mismo Gobierno Regional; sea más ágil durante el año, lo que permitiría incentivar la inversión pública en nuestra región», agregó.

Según proyecciones del Gobierno Regional de Aysén, a unos $6 mil millones ascendía en un inicio el recorte presupuestario para la región.

«Este preacuerdo es un buen y gran paso debiera ser ratificado dentro de los próximos días entre la Asociación de Gobernadores de Chile, entre el poder ejecutivo, nuestros parlamentarios y el Ministerio de Hacienda», agregó Santana.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ingresado por el Ejecutivo al Parlamento contempla un recorte de $250 mil millones para los gobiernos regionales del país.

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, también presente en el encuentro en Concepción, afirmó que las gestiones desplegadas ante el recorte presupuestario permitieron avanzar en mejores condiciones para la inversión pública. “Tal como lo ha mencionado el gobernador Santana, y otros gobernadores de Chile, podemos decir que tenemos un preacuerdo respecto al presupuesto para los gobiernos regionales para el año 2027”.

“Luego de múltiples reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, los senadores, los diputados, las comisiones de presupuesto, hemos logrado establecer ciertas flexibilidades para agilizar y acelerar la inversión regional acorde a cada realidad territorial. Las buenas conversaciones y los buenos acuerdos siempre se dialogan, y eso es lo que ha hecho la Asociación de Gobernadores de Chile”, sostuvo el Gobernador Regional de Arica y Parinacota.