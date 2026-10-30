CChC entrega sala tecnológica al Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma de Chile Chico

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) inauguró este miércoles 28 de octubre la sala tecnológica «Construyo Mi Futuro» en el Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma de Chile Chico, en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades regionales, representantes del gremio, directivos, docentes y la comunidad escolar.

El establecimiento fue el único seleccionado en la región de Aysén formando parte de los 20 liceos técnico-profesionales del país que se adjudicaron este proyecto que la CChC entregó en contexto de su aniversario número 75.

La sala cuenta con un completo equipamiento tecnológico que incluye 20 equipos computacionales para estudiantes, una estación para docente, un plotter técnico, una impresora multifuncional, una pizarra interactiva y un proyector HD, además de capacitación para el docente a cargo del espacio.

La ceremonia fue liderada por la vicepresidenta nacional del gremio de los constructores, Hellen Martin, quien relevó cómo este espacio puede beneficiar los procesos formativos de los estudiantes «Yo creo que es especialmente emocionante llegar a Chile Chico, una ciudad tan austral, además limítrofe, y ver cómo la Cámara cambia el futuro de estos chiquillos, cambia el futuro y las expectativas que tienen respecto a lo que pueden lograr, lo que pueden hacer en este lugar tan maravilloso y en esta escuela tan querida por ellos y por la comunidad”.

En tanto, Agustín Acuña, presidente de la CChC Coyhaique destacó las oportunidades que esta sala tecnológica entrega a la región y comunidad «es un hito importante para nuestra comunidad. El director del colegio lo señalaba: el foco son los estudiantes, los niños de nuestra comunidad aysenina, y nosotros queremos que obtengan estas habilidades técnicas (…) queremos que este conocimiento se quede acá y sean, en el futuro, quienes también aporten al crecimiento de nuestra región».

La entrega de esta sala se produce tras un concurso realizado por la CChC, donde liceos técnico-profesionales de la región, que son parte del programa “Construyo Mi Futuro” postularon, para luego ser sometidos a la evaluación de un jurado, que, tras un minucioso proceso de evaluación, eligió al ganador de esta iniciativa.

Parte de este jurado fue la delegada presidencial regional Luz María Vicuña, quien participó del hito de inauguración. “Es un proyecto que está abierto a toda la gente de aquí de Chile Chico y que nos va a permitir instalar capacidades para contar en el futuro con técnicos profesionales que trabajen aquí, en la región de Aysén, que tanto tiene que ofrecer a Chile y al mundo”.

Comunidad escolar

El liceo bicentenario Luis Rabanal Palma -dependiente del Servicio Local de Educación Pública- cuenta con cerca de 400 estudiantes y una comunidad educativa comprometida con los procesos formativos. Su director, Valko Durán comentó qué significa para ellos, haber ganado este reconocimiento.

“Hicimos este proyecto junto con el profesor coordinador del técnico-profesional, don Raúl Retamal, los dos con mucha esperanza. Siempre tuvimos esa idea de: ‘creo que nos merecemos este premio’, y cuando nos notificaron, obviamente nos llenamos de orgullo y de satisfacción. Estamos muy contentos porque es difícil a veces poder lograr un equipamiento de la calidad que hoy día la Cámara Chilena de la Construcción nos está entregando”.

La sala “Construyo mi Futuro” está pensada y diseñada para los estudiantes, para que, a la hora de ingresar al mundo laboral, cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias, tal como lo destacó el presidente del centro de alumnos del liceo, Aarón Olivares “Estoy seguro de que va a servir mucho para las generaciones futuras y también estamos muy agradecidos con la Cámara Chilena de la Construcción porque están apostando por un liceo que yo siento que sí tiene bastante potencial. Nos va a ayudar a mejorar cosas como el aprendizaje, la práctica y múltiples facetas de la educación”.

La iniciativa Salas Construyo Mi Futuro busca fortalecer la formación técnico-profesional vinculada al sector construcción mediante la habilitación de espacios de aprendizaje modernos, orientados a la tecnología, la innovación y la vinculación con empresas del rubro.

El proyecto se enmarca en la conmemoración de los 75 años de la CChC, gremio que a través de este aporte busca proyectar su compromiso histórico con la educación media técnico-profesional en todo el país.