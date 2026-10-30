Comandante en Jefe del Ejército inspecciona unidades de la IV División

Hasta la Región de Aysén se trasladó el Comandante en Jefe del Ejército, General Pedro Varela S., para inspeccionar las unidades que integran la IV División de Ejército (IVDE), como la Base Militar Adelantada que está en construcción, Regimiento N°8 “Chiloé”, Destacamento Motorizado N°14 “Aysén”, Enfermería Militar de “Coyhaique”, reunirse con el personal, y revistar los proyectos y actividades enmarcados en los 50 años de la Carretera Longitudinal Austral.

Inicialmente fue recibido por el Comandante en Jefe de la IVDE, General de Brigada Enrique Del Fierro L., para dirigirse a la Base Militar Adelantada (BMA) Río Rosselot, ubicada en la localidad de La Junta, comuna de Cisnes, en etapa de implementación, cuyo objetivo es mantener puntos de presencia, control territorial, reacción rápida y apoyo logístico en zonas apartadas o de difícil acceso, facilitando la movilidad y respuestas ante emergencias climáticas, desastres naturales o necesidades operativas en sectores aislados.

Luego, el General Varela realizó un sobrevuelo y recorrido en terreno por el sector La Tapera-Lago Verde, para revistar las obras de conectividad que está realizando el CMT, y con posterioridad inspeccionó el Regimiento N°8 “Chiloé”, donde saludó al personal.

En la ocasión, el Comandante en Jefe resaltó “la labor profesional y de contribución al país del personal militar. Quiero destacar el trabajo de la unidad, lo que habla mejor de ustedes, así es que siéntase orgullosos de la tares que están cumpliendo”. Asimismo, les indicó que “sigan trabajando con el mismo compromiso, el que la sociedad reconoce, ya que al mirar la prensa, y ver el reconocimiento que hacen hacia ustedes, nos llena de satisfacción”.

Esta jornada terminó en el Cuartel General de la IV División, donde se reunió con los efectivos y presenció una exposición sobre nuevos proyectos. Las actividades continúan este jueves en el Campo Militar “Coyhaique” y Destacamento Motorizado N°14 “Aysén”, para inspeccionar la habitabilidad de los de los soldados conscriptos y personal militar en general, además de la Macro Zona de Salud.

Finalizará su recorrido en la Subjefatura Zonal de Coyhaique del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), unidad encargada de ejecutar obras viales y de conectividad en zonas cordilleranas y de difícil acceso de la Región de Aysén. Asimismo, para interiorizarse sobre las principales actividades que se preparan con motivo de cumplirse los 50 años del inicio de construcción de la Carretera Longitudinal Austral.