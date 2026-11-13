Con la presencia de autoridades regionales, comunales, representantes gremiales e integrantes de la comunidad universitaria, el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile inauguró su nuevo Laboratorio de Hormigón y Suelos (LEMAP). La puesta en marcha de este espacio científico-tecnológico marca un hito en el desarrollo de capacidades técnicas locales para apoyar proyectos de construcción e infraestructura en la Región de Aysén.

El acto protocolar estuvo encabezado por el Director del Campus Patagonia, Prof. Juan Carlos Miranda, y contó con las intervenciones del Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la UACh, Dr. Luis Miguel Pardo, y del Gobernador Regional de Aysén, Marcelo Santana. Tras los discursos institucionales, las autoridades participaron en el tradicional corte de cinta y realizaron un recorrido técnico guiado por las nuevas instalaciones ubicadas en Camino a Coyhaique Alto kilómetro 4.

Respaldo estratégico al desarrollo regional

Durante su intervención, el Gobernador Regional de Aysén, Marcelo Santana, valoró que estas capacidades técnicas queden instaladas en el territorio para apoyar la inversión pública, relevando además la proyección internacional que está impulsando la universidad en la zona: «Existe una tarea gigante en el Ministerio de Obras Públicas para llevar servicios básicos a distintas comunidades locales, así como en los programas de inversiones del Ministerio de Vivienda, cuyas pruebas y análisis hoy se realizan fuera de la Región de Aysén. Por eso valoramos la posibilidad de integrar estas capacidades desde la universidad. Hoy además tienen una relación muy próspera y fructífera con la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos, lo que nos permite proyectar iniciativas con instituciones que destacan a nivel internacional en innovación y tecnologías aplicadas a los sistemas productivos. Vamos a seguir trabajando junto a la Universidad Austral de Chile para fortalecer la formación profesional y el desarrollo social de nuestra comunidad regional».

El laboratorio LEMAP nace como una unidad de servicios especializados dedicada al análisis y control de calidad de materiales de construcción. Su labor principal se concentrará en la ejecución de ensayos de hormigón y mecánica de suelos, entregando respaldo técnico a empresas constructoras, contratistas, municipalidades y organismos públicos que ejecutan obras civiles, de edificación e infraestructura vial en el territorio austral.

Al respecto, el Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la UACh, Dr. Luis Miguel Pardo, destacó el valor de esta apertura para la autonomía técnica de la zona y adelantó la hoja de ruta que proyecta la institución en materia científica y formativa: «Hoy estamos en un hito que marca el primer paso de nuestro plan de reconversión hacia la investigación aplicada, la internacionalización, los servicios especializados y la educación continua. Este Laboratorio de Hormigón y Suelos es fundamental para dar mayor independencia a la Región de Aysén en los servicios vinculados a la construcción y obras civiles, aportando las capacidades de la Universidad Austral de Chile. Además, tenemos en carpeta implementar un laboratorio de aguas, uno de suelos y uno climático, sumado a nuevos diplomados en ciencia cervecera, energía sustentable y baños de bosque, junto al interés de la Rectoría por traer en el mediano plazo carreras de alta demanda a la región».

Con la apertura de estas dependencias, la Universidad Austral de Chile busca resolver una brecha histórica de la región al reducir la dependencia de laboratorios ubicados fuera de Aysén. Esto facilitará un acceso oportuno a certificaciones especializadas, permitiendo disminuir de manera significativa los costos logísticos y los tiempos de espera asociados al desarrollo de las obras locales.

Proyección y acreditación de calidad

El plan de desarrollo del laboratorio contempla una consolidación operativa progresiva. Durante la etapa inicial de puesta en marcha (2026–2027), la unidad enfocará sus esfuerzos en estandarizar procedimientos técnicos y activar la prestación de servicios para el sector público y privado. A mediano plazo, hacia el año 2028, el objetivo institucional es ampliar la capacidad operativa del recinto y alcanzar la acreditación necesaria para sus ensayos ante el Instituto Nacional de Normalización (INN), garantizando los más altos estándares de confiabilidad para el crecimiento sostenible de Aysén.