Corporación Oncoaysén promueve la prevención del cáncer y el cuidado de la salud masculina

“Prevenir también es cosa de Hombres” es el llamado que impulsa Corporación OncoAysén durante el Mes de Noviembre, denominado Mes Azul, una instancia destinada a generar conciencia sobre la importancia del autocuidado, la prevención y la detección temprana del cáncer.

En este contexto, la organización compartió una significativa jornada en las obras de construcción del proyecto Angiógrafo del Hospital Regional de Coyhaique, junto a los trabajadores de esta importante iniciativa, la Directora del establecimiento, el Director del Servicio de Salud Aysén y representantes de la sociedad civil.

«Durante Noviembre, mes dedicado a la salud masculina, Corporación OncoAysén busca relevar la importancia de hablar sobre el cáncer que afecta a los hombres, promoviendo una mayor conciencia sobre la prevención, los controles de salud y la consulta oportuna ante posibles señales de alerta», indico Sandra Pozo, representante de OncoAysén.

Desde la organización señalaron que esta campaña forma parte de un trabajo permanente de sensibilización y educación comunitaria, cuyo propósito es visibilizar el cáncer como una de las principales problemáticas de salud pública en la Región de Aysén, poniendo especial atención en las necesidades de las personas que enfrentan esta enfermedad y sus familias.

Por su parte, Roberto Haro, representante de Asociación «Asperger Patagonia» , colaborador Oncoaysen y paciente oncológico en seguimiento, hizo un llamado a que los hombres asuman un rol activo en el cuidado de su salud, dejando atrás los temores y postergaciones que muchas veces dificultan la consulta médica y el acceso oportuno a los controles preventivos.

«Desde Corporación OncoAysén reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la detección temprana y la visibilización del cáncer en nuestra región. Porque la salud también es responsabilidad de los hombres y prevenir puede marcar la diferencia. En este Mes Azul hablemos de cáncer porque prevenir también es cosa de hombres», concluyó la dirigente.