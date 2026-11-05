Expo Energía Patagonia 2026: estudiantes impulsan la innovación y la sustentabilidad desde las aulas

Con propuestas que van desde el uso de energías renovables y tecnologías inteligentes hasta la regeneración de suelos y la producción agropecuaria sostenible, estudiantes del Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia dieron vida a la segunda versión de la Expo Energía Patagonia 2026, una iniciativa que durante dos jornadas permitió compartir con la comunidad los conocimientos, proyectos y soluciones desarrollados en sus especialidades de Electricidad y Agropecuaria.

La feria puso en valor el trabajo sostenido de una comunidad educativa que apuesta por vincular la formación técnico-profesional con los desafíos ambientales y productivos de la región, preparando a jóvenes que pronto podrán aportar desde el mundo laboral, el emprendimiento y sus propias comunidades.

En este contexto, el seremi del Medio Ambiente de Aysén, Eugenio Canales, destacó el alcance de esta experiencia formativa, “que esta Expo Energía Patagonia celebre su segunda versión nos habla de un trabajo consistente del liceo por vincular la innovación con la sustentabilidad. Aquí hay un semillero de agentes de cambio: jóvenes que están aprendiendo a dar soluciones a desafíos concretos y que pronto llevarán esos conocimientos a sus trabajos, a sus propios emprendimientos y a sus familias. Por eso es tan importante acompañarlos: estamos formando capacidades, pero también nuevos liderazgos para construir una región más sustentable”.

Bajo el lema “Energía que Transforma”, la primera jornada estuvo dedicada a la especialidad de Electricidad, con demostraciones de casas inteligentes, energías renovables, eficiencia energética y seguridad eléctrica. La segunda, denominada “Energía que Regenera”, abordó iniciativas vinculadas a la ganadería y agricultura regenerativa, recuperación de suelos, biodiversidad y producción sostenible, ampliando la mirada sobre las distintas formas de innovar en armonía con el medio ambiente.

Para el director del establecimiento, Fabián Saavedra, la exposición representa también la culminación de meses de preparación y trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, “estos son proyectos que vienen trabajando hace meses, entonces viene como a coronar un poco este tiempo de trabajo que han tenido en el establecimiento. Un poco integra muchos de los conocimientos que han estado recibiendo y es maravilloso que ellos se dispongan, que digan: Queremos mostrarlo, queremos compartirlo con la comunidad, queremos demostrar lo que hemos aprendido”.

Uno de los protagonistas fue el estudiante Juan Cristóbal Cadagán, quien presentó una maqueta que integra energía solar, eólica e hidráulica, demostrando cómo estas tecnologías pueden contribuir a una matriz energética más limpia. “Nuestra propuesta es que la gente se enfoque en que el futuro de esta energía no es para un futuro, sino es para hoy día, ya”, señaló, destacando además los beneficios ambientales y económicos que pueden representar estas alternativas a largo plazo.

La iniciativa contó también con el acompañamiento de autoridades regionales. El seremi de Energía, Juan Luis Amenábar, valoró la preparación de los futuros técnicos y el trabajo de colaboración que su cartera ha desarrollado con el establecimiento mediante charlas y capacitaciones, destacando las oportunidades que ofrece el avance tecnológico y energético para la región. Por su parte, el seremi de Educación, Tomás Valenzuela, relevó el potencial de la educación media técnico-profesional para formar jóvenes capaces de investigar, innovar y proponer soluciones vinculadas a los desafíos del desarrollo sostenible de Aysén.

Con charlas, maquetas, demostraciones y experiencias de aprendizaje, la segunda Expo Energía Patagonia reafirmó el valor de una educación que trasciende las aulas y conecta el conocimiento con las necesidades del presente, demostrando que la construcción de una región más sustentable también comienza con las ideas y el compromiso de sus estudiantes.