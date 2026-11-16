Con un solemne acto cívico, una romería nocturna y un desfile frente a la comunidad, la Primera Compañía de Bomberos «Pompa Italia» de Puerto Cisnes conmemoró el sábado 14 de noviembre seis décadas de vida institucional. Fundada en noviembre de 1966 por un grupo de vecinos visionarios, la unidad celebró su sexagésimo aniversario destacando el camino recorrido desde sus precarios inicios hasta convertirse en una institución moderna y vital para la capital comunal.

Las conmemoraciones comenzaron la noche del viernes 13 de noviembre con una emotiva romería que partió desde el cuartel de la Primera Compañía hacia el cementerio de Puerto Cisnes. En la ocasión, los voluntarios marcharon portando antorchas encendidas y participaron de una ceremonia encabezada por el capellán regional, instancia en la que se rindió tributo y se recordó la memoria de los bomberos fallecidos de la institución.

Durante la alocución central del sábado, el director de la Primera Compañía, José Levipani Gutiérrez, repasó la historia de aquellos pioneros que, sin contar con carros ni cuarteles, levantaron la unidad con apenas tres baldes de arena, dos bicheros y una férrea voluntad de servicio, recordando también el aporte fundacional de la exalcaldesa de origen italiano Eugenia Pirzio-Biroli y el legado que dio origen al nombre «Pompa Italia». Asimismo, el directorio reconoció la gestión del voluntario y expresidente regional de Bomberos, Miguel Jara, por su aporte histórico en la dotación de material mayor para la región y la comuna, y agradeció el respaldo del alcalde Francisco Roncagliolo y el Concejo Municipal.

El alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio, valoró el profundo vínculo entre la institución y el desarrollo de la localidad: «Son 60 años no solamente de historia de esta compañía, sino también de la historia de Puerto Cisnes como capital comunal. Reconocemos a esos primeros fundadores, como don Jorge Becker o don Fidel Vargas, que encendieron esta primera llama. Hoy vemos una compañía moderna, capaz de llegar a cualquier lugar y en cualquier minuto en apoyo de nuestros vecinos».

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia estuvo marcado por el reconocimiento a los voluntarios insignia y fundadores que aún acompañan a la institución. Don Eduardo Cárdenas Sáez, investido como «Bombero más antiguo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cisnes» tras superar los 50 años de trayectoria bomberil y excomandante de la unidad, expresó su emoción tras recibir el homenaje de las nuevas generaciones: «La chispita de bombero nunca se apaga. Me siento muy contento, como rejuvenecido por los años que tengo, y doy gracias a Dios y a mis compañeros por haber podido servir en lo que más pude».

Por su parte, el voluntario fundador Jorge Becker Celedón evocó cómo se combatían las emergencias hace seis décadas junto a los vecinos: «En ese tiempo en todas las casas se recomendaba tener una escala y un balde. Cuando había una necesidad, se tomaba un balde o una escala y se partía al siniestro; el agua la tirábamos entre todos, el público y los voluntarios».

Finalmente, la superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cisnes, Nicole Núñez Quiroz, destacó el privilegio de contar con fundadores vivos que cimentaron las bases de la institución e hizo un llamado abierto a los habitantes de la comuna a sumarse a las filas: «Invitamos a toda la comunidad, hombres, mujeres, jóvenes, profesionales, familias que recién llegan a vivir a la comuna y estudiantes que quieran ser cadetes. Las puertas de la Primera Compañía están abiertas para todas y todos».

Bajo su lema histórico de «Honor, Sacrificio y Lealtad», la Primera Compañía «Pompa Italia» cerró su sexagésimo aniversario reafirmando su compromiso de resguardo con las familias de Puerto Cisnes.