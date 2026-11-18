Un anhelado sueño para toda la comunidad de O’Higgins comienza a materializarse. Hace unos días en la primera Notaría de Coyhaique se concretó la firma de las escrituras que dan pie a la próxima transferencia gratuita de un inmueble fiscal que realizará la Seremi de Bienes Nacionales en la comuna más austral de la región de Aysén, un terreno estratégico donde se levantará el anhelado edificio consistorial.

Esta iniciativa responde al mandato del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de poner el patrimonio fiscal al servicio de las comunidades, impulsando grandes proyectos que generan inversión, empleo y desarrollo en las localidades más apartadas de la región.

Al respecto, la seremi de Bienes Nacionales de Aysén, Geoconda Navarrete, destacó la importancia de este hito para la comuna, «Estamos concretando un tremendo anhelo, para toda la comunidad de Villa O’Higgins. Hemos firmado las escrituras donde, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, entregamos el último lote que faltaba para que puedan lograr la fusión de un paño mayor y, de esta forma, iniciar un camino certero y definitivo para obtener su edificio consistorial. Sin duda es acercar lo que tenemos por mandato, lo que nos ha pedido la ministra y el Presidente José Antonio Kast: trabajar en todas nuestras regiones, colaborando, poniendo en valor el territorio fiscal y sacando adelante proyectos tan importantes como un Cesfam o equipamiento público, lo que le da sentido y utilidad al bien fiscal que es el terreno. Para nosotros, una satisfacción poder contribuir así como lo hacemos en Villa O’Higgins, con prácticamente todas las comunas de nuestra región», expresó la autoridad regional.

Por su parte, la alcaldesa de O’Higgins, Raquel Torres, valoró profundamente el impacto que tendrá esta obra en la gestión municipal y la convivencia comunitaria, que actualmente cuenta con oficinas repartidas en diferentes puntos de Villa O´Higgins, lo que dificulta la coordinación laboral, pero también la atención a los vecinos. «Poder trabajar todos juntos, porque nosotros hoy día tenemos todas las direcciones por diferentes lugares. En el invierno se enfrentan situaciones por la distancia, por esto; igual la convivencia igual se aleja de ellos porque cada dirección tiene su gente, es como si fueran totalmente edificios aparte y que no forman una sola unidad que es el municipio».

La consolidación de este terreno no solo resolverá los problemas operativos derivados de la dispersión de las oficinas municipales, sino que también representa un impulso económico y social significativo. Disponer de propiedad fiscal para equipamiento público fortalece la presencia del Estado en zonas extremas, mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y dinamiza la economía local a través de la inversión pública.

Con este paso firme, Villa O’Higgins avanza hacia una administración moderna, integrada y cercana a su comunidad.