En un ambiente marcado por el entusiasmo, la inclusión y el compañerismo, se desarrolló este martes 17 de noviembre el Encuentro de Escuelas Necesidades Educativas Especiales, jornada polideportiva organizada íntegramente por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en el Gimnasio Plaza Puerto Aysén —recinto administrado por la Red de Profesores de Educación Física de Puerto Aysén— que marcó la finalización de los talleres sistemáticos del programa Crecer en Movimiento (CEM) ejecutados en los establecimientos educacionales.

La iniciativa convocó a cerca de 50 participantes provenientes de las comunas de Aysén y Coyhaique, quienes rotaron por un completo circuito de estaciones recreativas y motrices guiadas por profesores y monitores del IND. Durante la mañana, los estudiantes pusieron en práctica lo aprendido durante el año en disciplinas adaptadas como bowling, circuitos de equilibrio y psicomotricidad, tenis con paletas, estaciones de fuerza y juegos, diseñadas para fomentar la actividad física, la coordinación y la integración.

La actividad contó con la presencia del Director Regional del IND, Javier Medina, y del Secretario Regional Ministerial del Deporte de la Región de Aysén, Jorge Ojeda Molina, quien destacó el sello inclusivo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en el territorio:

“Es una actividad a la que le tenemos mucho cariño, porque marca el cierre de los talleres propios del IND donde juntamos a estudiantes de la Escuela Despertar de Puerto Aysén y la Escuela España de Coyhaique. Aquí rotan por distintas estaciones desarrollando habilidades motrices, de sincronía y trabajo en equipo, siempre con el apoyo de nuestros profesores y monitores. Agradecemos a los chicos por todo el trabajo realizado durante el año; este es un encuentro global donde celebramos el deporte y la actividad física”.

Protagonismo de las comunidades educativas

La jornada destacó por el intercambio entre delegaciones de ambas comunas, donde sobresalió la participación de la Escuela Diferencial España (Coyhaique), que asistió con una delegación de 30 estudiantes, y la Escuela Despertar (Puerto Aysén).

Desde la delegación visitante, Marcelo Rosas, profesor de Educación Física de la Escuela España de Coyhaique, valoró positivamente la experiencia y la variedad de circuitos preparados para los alumnos:

“Fue una linda jornada en este encuentro deportivo entre la Escuela Despertar de Puerto Aysén y la Escuela España. Participamos con 30 estudiantes en diferentes estaciones de trabajo, como psicomotricidad, paletas, bochas, fuerza y acondicionamiento físico. Fue una muy buena experiencia para ellos, se van muy contentos”.

Por su parte, desde la comunidad local, Nicolás Cari, profesor de Educación Física de la Escuela Despertar de Puerto Aysén, agradeció la organización del evento y el impacto en los niños y jóvenes:

“Participamos en este evento deportivo organizado por el IND y los niños están muy contentos. Agradecemos esta instancia, porque siempre es bueno promover el deporte; como profesores de Educación Física siempre estamos dispuestos a participar, dejar un bonito recuerdo y esperamos tener más instancias como esta”.

Establecimientos participantes

La actividad estuvo a cargo del equipo técnico y monitores del IND, y contó con la participación activa de:

· Escuela Despertar (Puerto Aysén)

· Escuela Diferencial España (Coyhaique)

Con este cierre de talleres, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes continúan fortaleciendo su calendario de actividades formativas en la Región de Aysén, consolidando el acceso equitativo al deporte y la recreación.