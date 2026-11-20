Con una amplia concurrencia, la Fiscalía Regional de Aysén, la Contraloría Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado realizaron este martes el “Taller de Probidad para Funcionarios Públicos”, iniciativa orientada a promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida del Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky; el Contralor Regional, Ricardo Hevia, y el Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique del Consejo de Defensa del Estado, Paulo Gómez.

Durante la apertura, el Fiscal Regional destacó que la actividad responde a un compromiso asumido al inicio de su gestión, destinado a fortalecer tanto la investigación de los delitos de corrupción como las acciones preventivas y formativas junto a otras instituciones públicas.

“La probidad y la integridad no son conceptos abstractos ni simples declaraciones de principios. Son condiciones esenciales para el correcto funcionamiento del Estado, para la legitimidad de nuestras instituciones y, sobre todo, para resguardar la confianza que la ciudadanía deposita en quienes ejercemos funciones públicas”, expresó el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky.

Prevención y persecución penal

El taller contó con exposiciones especializadas sobre el marco normativo, las obligaciones de los funcionarios públicos, los mecanismos de control y la prevención de conductas que puedan afectar el patrimonio fiscal o el correcto ejercicio de la función pública.

La primera presentación estuvo a cargo de la abogada Rafaela Correa, de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna, UNAC, de la Fiscalía Nacional. Posteriormente, expuso la abogada Yinyer Sepúlveda Rivas, de la Contraloría Regional de Aysén, mientras que el Consejo de Defensa del Estado estuvo representado por el abogado Cristóbal Bardales Rioseco.

Al referirse a los efectos de la corrupción, el Fiscal Regional explicó que la Fiscalía tiene el deber de investigar con objetividad y rigor delitos como el fraude al Fisco, la malversación de caudales públicos, la negociación incompatible, el cohecho y el eventual lavado de activos asociado a estas conductas.

Sin embargo, recalcó que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a la persecución penal, debido a que esta normalmente interviene cuando el daño ya se ha producido. Por ello, resulta indispensable fortalecer la capacitación, los controles, las auditorías, la identificación de riesgos y los sistemas de alerta temprana.

Trabajo coordinado

Durante la actividad se destacó que la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado poseen atribuciones distintas, pero complementarias, en materia de protección del patrimonio público, cumplimiento de la legalidad y persecución de conductas que lesionan la confianza en las instituciones.

Asimismo, el Fiscal Regional señaló que las características geográficas de Aysén, tales como su extensión territorial, la dispersión de sus comunidades y las dificultades de conectividad, obligan a desarrollar mecanismos de prevención y control adecuados a la realidad regional.

“Queremos que este taller sea el inicio de un trabajo sostenido, que permita desarrollar nuevas instancias de formación, mejorar los mecanismos de coordinación y generar espacios permanentes para compartir información y buenas prácticas”, afirmó el Fiscal Regional.-