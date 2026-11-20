El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, y la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, dio a conocer las proyecciones para la temporada estival 2026-2027, período en el que se espera alcanzar cerca de 733 mil empleos en el sector turístico, lo que representa un aumento de 14 mil puestos de trabajo respecto del verano anterior.

El Mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno de duplicar los recursos destinados a la promoción turística internacional, superando los $13 mil millones, medida que deberá ser aprobada por el Congreso y que busca posicionar a Chile en nuevos mercados, atraer visitantes y fortalecer la actividad turística durante todo el año. Actualmente, las Actividades Características del Turismo concentran cerca de 680 mil personas ocupadas, equivalentes al 7,3% del empleo nacional, registrando un crecimiento anual del 4,4%. Destaca, además, el empleo femenino, que experimentó un aumento del 14% en los últimos doce meses.

Aysén Patagonia: turismo como motor del desarrollo económico

En la Región de Aysén, estos anuncios representan una oportunidad para fortalecer la competitividad de la oferta turística, dinamizar las economías locales y generar mejores condiciones para emprendedores, pequeñas y medianas empresas vinculadas al alojamiento, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos.

En este contexto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Aysén, Maximiliano Mayol, destacó: “Cuando hablamos de turismo en Aysén, hablamos de empleo, de inversión, de emprendimiento y, fundamentalmente, de oportunidades para nuestras familias. Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tenemos el desafío de transformar el enorme potencial turístico de nuestra Patagonia en crecimiento económico real. Fortalecer la promoción de nuestros destinos, mejorar la conectividad y avanzar en la desestacionalización son acciones fundamentales para que nuestras pymes puedan crecer, proyectar sus inversiones y generar empleo durante todo el año. Queremos que Aysén no solo sea reconocido por sus extraordinarias riquezas naturales, sino también por su capacidad de generar desarrollo y bienestar a partir de ellas”.

Desde el sector privado, la Asociación de Guías de la Patagonia (AGAP) respaldó el anuncio, destacando que el aumento de los recursos para promoción internacional no solo contribuiría a visibilizar los destinos regionales, sino también a generar oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo de las comunidades locales.

“Como Asociación de Guías de la Patagonia (AGAP), valoramos y respaldamos con fuerza esta iniciativa del Gobierno de duplicar los recursos para la promoción turística internacional. Superar los 13 mil millones de pesos es una señal fundamental no solo para posicionar a Chile, nuestro destino y a la Carretera Austral en nuevos mercados, sino para fortalecer directamente la actividad turística en terreno. Esta inversión se traduce en más empleos, mayor formalización y un impulso real para quienes operamos día a día en los destinos, asegurando que el turismo siga siendo un motor de desarrollo descentralizado y sostenible”, señalaron desde la asociación.

Estos anuncios se complementan, desde la perspectiva regional, con iniciativas estratégicas como el Plan Ruta Austral, el fortalecimiento de la conectividad y el trabajo coordinado entre el sector público y privado, elementos fundamentales para consolidar a Aysén Patagonia como un destino turístico competitivo, sostenible y de relevancia internacional.