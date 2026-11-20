Un total de 389 carcasas para teléfonos móviles presuntamente falsificadas de la marca Apple incautó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) tras un despliegue simultáneo en locales comerciales de Coyhaique y Puerto Aysén, procedimiento que culminó con dos personas detenidas por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Las diligencias fueron encabezadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Coyhaique, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM), luego de una denuncia interpuesta en la Región Metropolitana por representantes de la compañía tecnológica advirtiendo la comercialización irregular de sus accesorios en la Patagonia.

La subcomisaria Tamara Asenjo, de la BRIDEC Coyhaique, comentó que, «esta investigación parte con la denuncia que se realiza en la Región Metropolitana por parte de una marca conocida de venta de equipos electrónicos, en la cual indica que, se estarían comercializando productos de la marca que al parecer estarían falsificados. Se logró la incautación de más de 300 accesorios de la marca, los cuales, según la pericia de la perito a cargo, estarían posiblemente siendo falsificados».

Respecto en qué fijarse a la hora de adquirir un producto de una determinada marca, la oficial detalló que, respecto a esta investigación, la brecha en los valores de mercado y las deficiencias en la presentación de los envoltorios: «principalmente en los precios, las carcasas de esta marca tienen, más o menos, un costo de alrededor de unos 40 mil pesos, 50 mil pesos, y acá lo podíamos encontrar a 9 mil pesos. También es evidente el envoltorio de estas, la marca los vende con caja, con su respectivo número (de serie), tiene muchos detalles, y acá nos encontramos con carcasas que vienen en cartón y en plástico, lo que nos da para pensar que estos productos serían falsificados. Es por eso que nuestro Laboratorio de Criminalística hará las pericias correspondientes».

Según lo indicado por la investigadora, este tipo de productos falsificados, simulan pertenecer a una marca determinada, utilizando su logo, lo que induce al error o engaño de los eventuales clientes.

Tras sacar de circulación las 389 especies, las que fueron remitidas al LACRIM para el peritaje, los encargados de ambos locales comerciales fueron detenidos en flagrancia en Coyhaique y Puerto Aysén, quedando posteriormente apercibidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de citación por parte del Ministerio Público.