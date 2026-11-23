La Escuela Baquedano se quedó con el título de la Copa PFalimentos en Coyhaique, tras vencer por 3-0 al Colegio Alianza Austral en la final disputada en el Estadio Municipal de la ciudad. Con este resultado, el equipo clasificó al campeonato Nacional del torneo, donde representará a la Región de Aysén frente a los ganadores de las demás fechas del circuito.

La competencia reunió a 12 colegios y marcó la fecha más austral de la Copa PFalimentos. Durante tres jornadas, estudiantes de distintos establecimientos participaron en el torneo de fútbol escolar, que llegó por primera vez a Coyhaique y abrió un nuevo espacio de competencia para los equipos de la zona.

“Fue un desafío para nosotros, porque habitualmente practicamos futsal. Nos preparamos durante octubre y trabajamos aspectos físicos, técnicos y emocionales, con el apoyo del psicólogo deportivo de nuestro establecimiento. Estamos muy contentos de haber obtenido el título y ahora tenemos una tremenda responsabilidad de representar al colegio y a la región en el campeonato nacional”, señaló Cristian Retamal, profesor de educación física y encargado de la selección de fútbol de la Escuela Baquedano.

El alcalde de Coyhaique comentó que “el poder estar jugando hoy esta copa PF nos permite estar insertos en un plan que ellos tienen a nivel nacional de deportes, donde hay una vinculación con las comunidades y donde esta responsabilidad social empresarial se extiende a una alianza público-privada que tenemos como municipalidad. Estamos albergando a más de 11 delegaciones de colegios de nuestra comuna, en conjunto con la Corporación de Deporte”.

Los establecimientos participantes fueron el Colegio Mater Dei, Colegio Francisco Xavier Butiña, Colegio Alianza Austral, Colegio Alborada, Escuela Nieves del Sur, Escuela Víctor Domingo Silva, Colegio Campos de Hielo, Escuela Baquedano, Escuela Básica Chile Chico, Lyon College, Colegio Diego Portales y Liceo San Felipe Benicio.

“Que la Copa PFalimentos llegue por primera vez a Coyhaique nos permite acercar el torneo a estudiantes de una nueva zona del país. Esperamos que los equipos hayan disfrutado la experiencia, compartido con otros colegios y encontrado en el fútbol una oportunidad para aprender y seguir creciendo”, señaló María Ignacia Mediavilla, subgerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de PFalimentos.

Ahora, la Escuela Baquedano se prepara para representar a la región de Aysén en el campeonato nacional, que se disputará entre el 25 y el 28 de noviembre en Talca, junto a los equipos que clasificaron en las demás fechas del torneo.