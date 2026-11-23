El proyecto de Zona Franca para Aysén registró avances en Santiago tras la reunión sostenida por el gobernador regional, Marcelo Santana, junto a representantes del Ministerio de Hacienda; como parte de un encuentro en que se acordó avanzar en la actualización de las bases de licitación con financiamiento del Gobierno Regional y bajo el marco legal vigente.

Esta gestión busca generar las condiciones necesarias para atraer inversionistas interesados en operar la Zona Franca, entregando mayor certeza jurídica y comercial a un proyecto aún pendiente en la región.

“Hemos encontrado en el Ministerio de Hacienda una disposición concreta para avanzar en la Zona Franca de Aysén. Eso es importante, porque durante mucho tiempo fue difícil encontrar esa voluntad. Hoy tenemos un camino de trabajo que nos permitirá actualizar las bases de licitación y generar certezas para quienes quieran invertir en nuestra región”, señaló el gobernador Marcelo Santana, sobre una iniciativa que pese a haber sido aprobada en 2013 sigue sin licitarse.

Uno de los principales acuerdos considera que el Gobierno Regional asuma el financiamiento de la actualización de las bases de licitación, mientras que el Ministerio de Hacienda mantendrá su responsabilidad como organismo mandante del proceso.

Para avanzar en este propósito, el gobernador impulsará una mesa de trabajo que reunirá a la Delegación Presidencial Regional, representantes del Ministerio de Hacienda y actores del sector privado, con el propósito de definir las condiciones de licitación y un modelo de negocio atractivo y viable.

“Queremos que este trabajo tenga resultados y plazos claros. Nuestra propuesta es que dentro de los próximos 120 días contemos con las bases y el modelo de negocio definidos, de manera de dejar encaminado el proceso de licitación. La Zona Franca debe pasar de ser una aspiración histórica a una oportunidad real de inversión, empleo y desarrollo para Aysén”, agregó Santana, quien agradeció las gestiones de la diputada Alejandra Valdebenito y el senador Miguel Ángel Calisto, para concretar la reunión.

El cronograma considera avanzar durante los próximos meses en la revisión técnica y jurídica de las bases, con el objetivo de contar hacia fines de marzo de 2027 con una propuesta definida para continuar su tramitación.

El Gobernador Regional añadió que la iniciativa representa una oportunidad para mejorar las condiciones de competitividad de Aysén, fortalecer el comercio y abrir nuevas posibilidades de inversión privada, aprovechando las herramientas de la legislación vigente. “Fue una importante reunión en el Ministerio de Hacienda, con el equipo de la coordinación tributaria. Nos acompañaron también los alcaldes de la comuna de Cisnes, don Francisco Roncagliolo; y don Luis Martínez, de la comuna de Aysén. Pudimos hablar respecto de los instrumentos de excepción tributaria que tiene la región de Aysén, pero particularmente también de la Zona Franca de Aysén, un proyecto que como ustedes saben desde 2013 está con ley vigente”, añadió Santana, sobre una reunión en la que también participó Fernando Guzmán, jefe de la División Fomento e Industria del Gobierno Regional de Aysén.