Hospital Regional Coyhaique rinde homenaje a las y los funcionarios con mayor trayectoria en la institución

Un total de treinta funcionarios y funcionarias fueron homenajeados por su trayectoria en el Hospital Regional Coyhaique, una de las instituciones públicas más antiguas de la región, y la que concentra el mayor número de puestos de trabajo a nivel local.

Conmemorando sus 89 años de historia, el centro asistencial galardonó a aquellos con 30, 40, 45 y 50 años de servicio; a los acogidos a retiro durante el año 2026 y también a quienes culminarán su trayectoria funcionaria el 1 de enero de 2027, reconociendo a quienes con su vocación de servicio, profesionalismo y entrega, han sostenido el desarrollo del Hospital Regional Coyhaique -y de la salud pública en la región de Aysén- a lo largo de sus casi nueve décadas.

“El hospital está construido en base a las historias y al grano de arena de cada uno de los que se han desempeñado a lo largo de estos 89 años y lo que han construido en esta institución. Les deseo el mayor de los éxitos y felicidades para que puedan disfrutar de un merecido descanso e inicio de esta nueva vida, y para aquellos que continuamos, mis deseos de energía, fortaleza y resiliencia para seguir entregando a todos los habitantes de esta región una mejor salud”, expresó la directora (s) del Hospital Regional Coyhaique, Victoria Pinto.

En ese sentido, la directora (s) del único hospital de alta complejidad de la región reflexionó acerca de cómo el HRC es mucho más que un centro asistencial, donde una parte importante de los 1.500 funcionarios que aquí se desempeñan, llegaron a la región por motivos laborales, sentando raíces y formando familia, viendo nacer y morir a muchos de sus seres queridos en el mismo lugar donde trabajan.

HOMENAJEADOS

“Llegué a la región de Aysén el 16 de julio de 1977, estuve 4 años en el Hospital de Puerto Aysén y luego en el Hospital Regional Coyhaique, y luego gané el concurso como jefe de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de ese entonces. Ha sido un trabajo muy hermoso, de una entrega total como profesional en el área de la tecnología médica y de laboratorio clínico,”, cuenta con emoción Bernardo Vallejos, tecnólogo médico reconocido por sus 45 años de servicio.

Además de su trabajo como jefe del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del HRC, el profesional fue coordinador regional de laboratorios de la red del Servicio de Salud Aysén, ayudando en la formación de los laboratorios de Puerto Cisnes, Cochrane, Chile Chico y Aysén. “En alguna medida he aportado a la región en el desarrollo de la tecnología médica y apoyo clínico para nuestra población. Este reconocimiento fue una sorpresa, no me esperaba ese gran cariño de la comunidad hospitalaria y el reconocimiento de jefaturas y colegas de trabajo. Me quedo con el corazón llenito”, agregó con emoción.

Otro de los galardonados en esta ceremonia fue el Dr. Pedro Pablo Pinto, especialista en cirugía y subespecialista en mastología y cirugía de cabeza y cuello, quien desde marzo de 1980 es parte del staff médico del Hospital Regional Coyhaique, desde donde ha liderado a nivel nacional el estudio de la enfermedad hidatídica, además de ser el gestor y mentor del actual equipo de patología mamaria, destacando su valor y entrega hacia cientos de pacientes de la región.

“Es una emoción muy grande haber recibido este reconocimiento. Cuando llegué era un cirujano inexperto, y esta región y este hospital me ha dado la posibilidad de poder desarrollarme desde el punto de vista técnico, humano y personal, pues aquí conocí a mi mujer y tuvimos tres hijos que nacieron en este establecimiento. Soy un agradecido de esta región, me considero un patagón más y he tratado de devolver lo que esta región me ha entregado. Espero que las generaciones que vienen, continúen en esta senda y en este desarrollo”, expresó con emoción el Dr. Pinto.

Además de los ya nombrados, las personas galardonadas en el 89° Aniversario del HRC son:

Años de servicio: María Cristina Olivares Guerra; Ma. Soledad Fontena Faúndez; Bernardo Vallejos Guzmán; Guadalupe Vera Solís; Juan Ruiz Aguilar; Maritza Teillier Romero; Patricia Vega Morgado; Luis Alfredo Álvarez López; Mauricio Altamirano Mayorga; Orietta Alvarado Guichapiren; Mario Cárdenas Cárdenas; y Eduardo Cruces Burgos.

Acogidos a retiro 2026: Hipólita Araneda Arias;Horacio Barría Guaiquil; Ana Caballero Painequer; Maribel Gallardo Muñoz; Angélica Haro Schonffeldt; Dina Leiva Rodríguez; Leonardo Maggi Campos; Gabriela Mansilla Mansilla; Mirita Molina Morales;Ma. Elisabeth Montecinos; Nirza Muñoz Carrasco; Raquel Olavarría García; Mabel Valderrama Matus; Ma. Erita Vera Vera; y Patricia Zambrano Cubilla.

Personas que culminan su trayectoria funcionaria (Ley N°21.724 Art.90): Felisa Mencia González; Pedro Pablo Pinto Guerrero; Marcelo Ríos Mattatall; Sonia Sandoval Vásquez; y Ernesto Araus Miranda.