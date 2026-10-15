Seminario de Bioaqua expuso necesidades en gestión de residuos para los próximos 20 años

El seminario “Aysén, de los diagnósticos a las soluciones” reunió el pasado jueves en Puerto Aysén a representantes del sector público y privado, municipios y especialistas, con el objetivo de conocer nuevos resultados del estudio que busca actualizar el Plan Regional de Gestión de Residuos e impulsar la transición hacia una economía circular.

Con nuevos antecedentes sobre la generación de residuos en la región, sus características y las brechas que será necesario resolver durante las próximas dos décadas, el proyecto —financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, y ejecutado por Bioaqua— avanza en su quinta etapa, acercándose a la definición de soluciones concretas para el territorio.

La iniciativa, iniciada en octubre de 2025 y con un plazo de ejecución de 15 meses, busca actualizar el actual Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos Municipales, incorporando la gestión privada, los cambios normativos y la experiencia acumulada en las comunas, mediante una mirada territorial, técnica e institucional. Su propósito es entregar una herramienta que permita mejorar la gestión integral y sustentable de los residuos, promover su valorización y contribuir a la mitigación del cambio climático.

“Estamos pasando un poco más de la mitad del estudio y cerrando la Etapa 5. En este seminario presentamos resultados que acabamos de entregar al Gobierno Regional y que están en proceso de revisión. Ya tenemos antecedentes más precisos sobre cuántos residuos generamos, qué características tienen y cuáles son las producciones per cápita que debemos considerar. Quizás lo más relevante es dimensionar el déficit que tenemos que resolver de aquí a los próximos 20 años, porque eso permite identificar las necesidades de infraestructura, inversión y articulación regional para avanzar hacia una gestión que cumpla los estándares normativos y las exigentes metas nacionales”, explicó Raúl Moldenhauer Ortega, ingeniero ambiental y magíster en Residuos Orgánicos, quien es jefe del estudio y gerente de Bioaqua.

Por su parte, Mauricio Quezada, representante del Gobernador Regional de Aysén, remarcó la importancia de transformar estos antecedentes en una hoja de ruta para la región.

“Hemos tenido hoy día un seminario con gran participación, tanto del mundo público como privado, y nos han entregado resultados ya de cinco de las siete etapas que desarrolla este plan. Estamos viendo alternativas futuras en materia de gestión de residuos y esperamos que en unos meses más podamos contar con el producto final: un plan que nos guíe en la gestión de residuos sólidos durante los próximos 20 años”, señaló.

SOLUCIONES CON PERTINENCIA TERRITORIAL

La experiencia de los municipios y las particularidades de cada localidad son elementos centrales para construir una estrategia regional viable. En esa línea, Claudia Valdés, alcaldesa de Lago Verde, destacó el aporte técnico del estudio y las posibilidades de fortalecer iniciativas locales que puedan servir de referencia para otras comunidades.

“Participar en este importante seminario sobre gestión de residuos es sumamente relevante, porque entrega una caracterización, un diagnóstico de la situación y herramientas técnicas para seguir mejorando. En Lago Verde podemos desarrollar modelos de gestión a pequeña escala, como el trabajo que realizamos en nuestra planta de transferencia de Villa Amengual, donde los operarios cumplen una labor fundamental en la recuperación de cartón, latas y PET. Es importante que la gestión local avance de la mano con el plan regional y que este también nos oriente sobre las inversiones necesarias para utilizar de mejor manera los recursos públicos”, sostuvo.

La jornada contempló tres exposiciones: Raúl Moldenhauer presentó los avances de los diagnósticos comunales y su proyección hacia planes de mejora; María Eugenia Martínez Valenzuela, ingeniera civil bioquímica y profesional de Economía Circular de Bioaqua, abordó los hallazgos y oportunidades relacionados con los residuos de actividades productivas, los servicios y la construcción; y Luís Marinheiro, ingeniero ambiental, máster en Ingeniería Biológica, además de consultor especialista en gestión de residuos y economía circular, ofreció una conferencia internacional sobre experiencias y aprendizajes aplicables a Aysén.

“Los casos que se presentaron hoy pueden ser un excelente ejemplo del que obtener experiencia, conocimientos y buenas prácticas que se pueden aplicar en Aysén. Por ejemplo, la valorización de los residuos orgánicos sólidos urbanos permite aprovechar su valor para producir biogás, compost y biometano. Aysén puede aprender de otras experiencias internacionales; hay mucho por hacer, pero también es una oportunidad que la región puede aprovechar y que, con el tiempo, podría convertirla en un ejemplo para todo el país”, planteó el experto internacional Luís Marinheiro.

En tanto, Juan Luis Amenábar, seremi (s) del Medio Ambiente, señaló: “me gustó mucho el enfoque de pasar de los diagnósticos a las soluciones. Como región, tenemos que empezar a actuar y avanzar en un tema tan sensible como los residuos, incorporando la economía circular y dando valor a los materiales. Somos una región aislada y debemos buscar mayor autonomía, aprovechando nuestros propios recursos. Por eso son muy interesantes las experiencias internacionales presentadas, especialmente las de territorios insulares, que enfrentan realidades que no nos son ajenas”.

Finalmente, María Eugenia Martínez Valenzuela subrayó que el alcance del estudio va más allá de los residuos domiciliarios e incorpora también aquellos generados por la actividad económica, una dimensión clave para comprender las oportunidades de transformación productiva de la región.

“La consultoría que estamos desarrollando en Bioaqua involucra no solo los residuos domiciliarios, sino también los residuos industriales de las actividades económicas. Eso es relevante para la región, porque todos estamos insertos en ese tejido productivo. Estamos muy contentos con la convocatoria, porque pudimos presentar avances y compartir lo que hemos recogido en el territorio. Es importante visibilizarlo e invitar a más personas a participar desde sus propias actividades y experiencias, porque eso permite enriquecer el diagnóstico y construir un estudio pertinente a la realidad regional”, indicó.

Ahora, el proyecto entra en una fase decisiva para convertir los antecedentes recopilados en propuestas de mejora, prioridades de inversión y orientaciones de largo plazo que involucren a las 10 comunas de Aysén, avanzando hacia una gestión de residuos más eficiente, sustentable y alineada con los principios de la economía circular.