Economía y Corfo conocen la apuesta por la electromovilidad marítima de VISON CHILE

En el marco de la Semana de la Pyme, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Rodrigo Aguilera, y el director regional de Corfo, Francisco Saldivia, visitaron VISON CHILE para conocer sus procesos productivos y la Ofqui E-600, una embarcación de trabajo 100% eléctrica desarrollada por la empresa.

La actividad, realizada como parte de la Ruta de la Pyme, permitió conocer la experiencia de una firma que apuesta por la tecnología en la fabricación de embarcaciones profesionales desde la Región de Aysén. Durante la visita, las autoridades navegaron junto a César García, gerente de VISON CHILE, quien compartió detalles del proceso productivo y de los desafíos que ha enfrentado la empresa.

Con seis años de trayectoria, VISON CHILE se dedica al diseño, fabricación y mantenimiento de embarcaciones construidas con polietileno de alta densidad (HDPE), material que destaca por su resistencia, durabilidad y capacidad de reciclaje. Desde Puerto Aysén, la firma ha desarrollado una propuesta que busca incorporar nuevas tecnologías a la industria marítima del sur de Chile.

Uno de sus principales hitos es la Ofqui E-600, presentada como la primera embarcación de trabajo 100% eléctrica de la Patagonia. Su desarrollo abre posibilidades para incorporar la electromovilidad a las actividades productivas vinculadas al mar y avanzar hacia soluciones que busquen reducir el impacto ambiental de estas operaciones.

El seremi de Economía, Rodrigo Aguilera, destacó la capacidad de VISON CHILE para desarrollar soluciones innovadoras desde la Región de Aysén y proyectarse hacia nuevos mercados. “Historias como la de VISON CHILE nos demuestran que en Aysén tenemos talento, capacidad y empresas que están innovando y desarrollando soluciones con proyección nacional. Que en solo seis años hayan logrado posicionarse y dar un paso tan importante como la fabricación de una embarcación de trabajo 100% eléctrica habla de su visión de futuro”, señaló. Agregó que, como Gobierno, buscan seguir acompañando a las pymes, impulsando su crecimiento y generando nuevas oportunidades para la región.

Por su parte, el director regional de Corfo, Francisco Saldivia, destacó el papel de la innovación en el desarrollo y la competitividad de las empresas regionales. “En Corfo estamos convencidos de que la innovación es una herramienta clave para fortalecer la competitividad de nuestras empresas. VISON CHILE es un gran ejemplo de cómo desde la Región de Aysén se pueden desarrollar soluciones tecnológicas de alto nivel, con una mirada sustentable y proyección hacia nuevos mercados”, señaló.

Para César García, gerente de VISON CHILE, fabricar embarcaciones desde Puerto Aysén ha sido un desafío marcado por las particularidades del territorio y la necesidad de abrirse camino en una industria sin referentes locales. “Puerto Aysén es una localidad fluvial y fue aquí donde nació el sueño de impulsar la navegación por el río. También surgió otro gran desafío: construir embarcaciones desde nuestra propia región. En ese entonces, no teníamos referentes y nos preguntábamos cómo, desde una región tan aislada, podíamos posicionar el nombre de Puerto Aysén como fabricantes de embarcaciones. La respuesta fue unir fuerzas, poner todo nuestro ímpetu y reunir al equipo adecuado, con ingenieros y arquitectos navales que nos ayudarán a hacer realidad este proyecto”. García define hoy a VISON CHILE como “un verdadero taller de innovación”.

La Ruta de la Pyme forma parte de las actividades de la Semana de la Pyme y busca visibilizar el trabajo de las empresas regionales, conocer sus experiencias y acercar las instituciones a sus desafíos. La visita a VISON CHILE permitió conocer una iniciativa que vincula la fabricación de embarcaciones y la incorporación de nuevas tecnologías desde la Región de Aysén.