Operativo Antidrogas del OS7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía culminó con dos detenidos por tráfico en Coyhaique 

Durante un operativo antidrogas desarrollado por Carabineros de la Sección OS7 en coordinación con la Fiscalía local de Coyhaique, culminó con la detención de dos imputados por tráfico de drogas y el decomiso de más de un kilo de marihuana en la comuna de Coyhaique.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Drogas, en la cual mediante diversas técnicas de investigación -en un trabajo conjunto con el Ministerio Público- permitieron acreditar el delito investigado y detener a una pareja de 38 y 39 años de edad -sin antecedentes penales previos- por el delito de tráfico ilícito de drogas, logrando sacar de circulación alrededor de dos mil dosis de la citada droga a granel.

El Jefe de la Sección OS7 Aysén, Capitán Juan González Vásquez indicó que el personal llegó hasta una instalación, siendo detenidas dos personas y puestas a disposición de la justicia.

“Tras las diligencias de investigación coordinadas con la Fiscalía Local de Coyhaique, se realizó el ingreso y registro voluntario al inmueble de los imputados desde donde -específicamente una bodega y oculto al interior de una maleta- se incautó más de 30 frascos contenedores de marihuana con un peso bruto de aproximadamente un kilo”, indicó.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público en tanto que ambos imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para su control de detención, quedando uno de ellos sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva durante el plazo que dure la investigación.

Finalmente, Carabineros del OS7 reiteró el llamado a la comunidad a realizar las denuncias a través del fono drogas 135, con la finalidad de poner en conocimiento sobre la comisión de delitos asociados a materias de drogas. Se trata de un número de teléfono gratuito de Carabineros de Chile, el cual es atendido por agentes especializados, quienes durante las 24 horas del día recibirán sus denuncias de forma absolutamente confidencial y anónima, con la finalidad de iniciar los cursos de acción y procesos investigativos de manera conjunta con el Ministerio Público y derivar los antecedentes a los Tribunales de Justicia.