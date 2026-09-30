Gobierno Regional y Corfo destinan $490 millones para fortalecer el desarrollo productivo del Litoral de Aysén

El Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, junto a Corfo darán continuidad al apoyo al desarrollo productivo del litoral de la región, con una segunda etapa del Programa de Fortalecimiento del Litoral que contempla $490 millones para cinco líneas de apoyo. La nueva convocatoria busca responder a brechas concretas que afectan a las actividades productivas y a las comunidades de este territorio.

La primera etapa del programa permitió apoyar a 45 empresas y emprendedores de las cuatro comunas del litoral, con recursos por $810 millones. Durante el primer semestre, 16 empresas accedieron a subsidios de hasta $50 millones a través de instrumentos orientados principalmente a iniciativas de inversión vinculadas a servicios para la industria acuícola y el turismo. A ello se sumó el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR), que benefició a otras 29 empresas y emprendedores, principalmente de Tortel y Guaitecas, con subsidios de hasta $3,5 millones.

En esta segunda etapa se abrirán cinco líneas de apoyo: Áreas de Manejo, Bienes Públicos, Red Asociativa, Red Proveedores y PAR Islas Huichas, que en conjunto contemplan una inversión de $490 millones. Las convocatorias buscan avanzar en la gestión sostenible de los recursos pesqueros, abordar brechas de información y coordinación, fortalecer la asociatividad y mejorar la relación entre empresas y proveedores.

La convocatoria de Áreas de Manejo estará abierta entre el 5 y el 16 de octubre y contempla apoyo técnico para avanzar hacia una gestión sostenible de los recursos pesqueros. Bienes Públicos, en tanto, financiará soluciones de uso colectivo para abordar brechas de información y coordinación, con postulaciones abiertas hasta el 20 de octubre.

A través de Red Asociativa, se entregará asesoría experta para desarrollar negocios colaborativos y acceder a nuevos mercados, mientras que Red Proveedores busca fortalecer la relación entre empresas y proveedores para impulsar la productividad y la innovación. Ambas convocatorias estarán disponibles entre el 1 y el 14 de octubre. La quinta línea corresponde al PAR Islas Huichas, orientado a apoyar a empresas y emprendedores de este territorio y fortalecer sus actividades productivas.

Para el director de Corfo Aysén, Francisco Saldivia Ulloa, esta nueva etapa responde a la necesidad de dar continuidad a una política de apoyo al desarrollo productivo del litoral, atendiendo brechas que requieren una mirada de mediano plazo. “El litoral de Aysén es un territorio donde se desarrollan actividades productivas fundamentales para sus comunidades, pero que también enfrenta brechas que limitan su crecimiento. Por eso, junto al Gobierno Regional, estamos dando continuidad a este programa, poniendo recursos y capacidades para abordar esas necesidades de manera concreta”.

Saldivia destacó que los $490 millones de esta segunda etapa permitirán avanzar más allá del financiamiento puntual de iniciativas. “Queremos que esta inversión contribuya a generar mejores condiciones para el desarrollo productivo del litoral, fortaleciendo capacidades, promoviendo la colaboración y generando nuevas oportunidades para quienes viven y desarrollan sus actividades en estos territorios. Ese es el sentido de esta segunda etapa”.

Las organizaciones, empresas y personas interesadas podrán revisar los requisitos y antecedentes de cada convocatoria y postular dentro de los plazos establecidos para cada línea, en www.corfo.cl.