Seremi de Gobierno desarrolla jornada en terreno junto a organizaciones sociales de General Carrera

Una jornada de trabajo en terreno desarrolló este sábado la seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar Candia, en Puerto Ibáñez y Chile Chico, donde realizó seguimiento a iniciativas impulsadas por organizaciones sociales, mantuvo contacto con medios de comunicación locales y participó, junto al delegado presidencial provincial de General Carrera, Jorge Abello Moll, en un nuevo Diálogo Ciudadano de Seguridad “Recuperemos nuestros Barrios”.

La agenda comenzó en Puerto Ibáñez, con el seguimiento al proyecto del Comité de Artesanas Chëwachékena, financiado a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP). La iniciativa busca fortalecer las capacidades comerciales y de difusión de sus integrantes mediante formación en imagen corporativa, diseño de marca, presentación de productos, fotografía y utilización de redes sociales.

En esta oportunidad, las artesanas participaron del segundo módulo del programa, enfocado en la creación de material visual para mostrar sus productos, sus procesos de elaboración y la historia de la artesanía que desarrollan. En total, el proyecto contempla seis módulos formativos y herramientas destinadas a mejorar la presentación y comercialización de sus productos, fortaleciendo también la identidad territorial de su trabajo.

Posteriormente, la seremi se trasladó hasta Chile Chico, donde continuó su agenda con actividades junto a organizaciones sociales y medios de comunicación de la comuna. Entre ellas, realizó seguimiento al proyecto desarrollado por la agrupación Artelanas, que contempla un ciclo de talleres prácticos de resina epóxica, macramé y trabajo textil en vellón húmedo dirigido a sus socias y a mujeres de la comunidad.

El proyecto considera la participación de 20 mujeres y busca fortalecer sus habilidades creativas y productivas, entregando conocimientos que puedan aplicarse en la elaboración de nuevos productos artesanales y transformarse también en herramientas para el emprendimiento y la generación de ingresos. Durante esta jornada, las participantes trabajaron específicamente en técnicas de resina epóxica, abordando proporciones de mezcla, técnicas de coloración y utilización de pigmentos.

La presidenta del Taller Artelanas de Chile Chico, Jessica Báez Rivera, valoró el apoyo recibido a través del FFOIP y las posibilidades que ha abierto para la organización y las mujeres participantes.

“Este fondo nos permite realizar talleres con materiales incluidos y totalmente gratuitos para las mujeres de nuestra comunidad. Ya finalizamos el taller de macramé, estamos terminando el de resina epóxica y en octubre comenzaremos el de fieltro húmedo. Estamos muy felices porque nos permite fortalecernos como mujeres y como organización, adquirir nuevas herramientas y seguir avanzando y creciendo como agrupación”, señaló.

Como parte de su despliegue por la provincia, la autoridad mantuvo además contacto con medios de comunicación locales, oportunidad en que abordó materias de interés para la comuna y dio cuenta del trabajo que desarrolla el Gobierno en la provincia.

Seguridad y participación ciudadana

La agenda en Chile Chico contempló además la realización del Diálogo Ciudadano de Seguridad “Recuperemos nuestros Barrios”, exposición realizada por la Seremi de Gobierno Bárbara Ortúzar, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera y con participación del delegado presidencial provincial, Jorge Abello Moll.

La iniciativa, impulsada por la División de Organizaciones Sociales (DOS) en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), busca generar espacios de conversación directa con las comunidades en torno a la seguridad, explicar a la ciudadanía el trabajo del gobierno en esta materia y su impacto en la vida cotidiana.

En la Región de Aysén estos diálogos ya se han desarrollado en Coyhaique y ahora llegaron a Chile Chico, permitiendo abordar las distintas realidades de cada comuna.

La seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar, destacó la importancia de mantener un trabajo permanente en terreno y en contacto directo con las organizaciones y comunidades.

“Estar en terreno nos permite conocer cómo el apoyo, que entregamos desde el Ministerio Secretaría general de Gobierno, impacta en las organizaciones y cómo éstas avanzan en sus proyectos y, sobre todo, escuchar a las personas. En Puerto Ibáñez y Chile Chico vimos iniciativas que entregan herramientas concretas a mujeres para fortalecer su trabajo, impulsar la autonomía económica con mayor capacitación y generar nuevas oportunidades. También pudimos continuar con estos diálogos sobre seguridad, que ya realizamos en Coyhaique, porque sabemos que es un tema que preocupa de manera transversal y que la ciudadanía quiere exponer, expresar sus inquietudes y conversar. Como Gobierno queremos estar presentes en esas conversaciones y conocer la realidad que vive cada persona y cada familia en Aysén. Agradecer además a radio Ventisqueros de Chile Chico que, nos recibió un sábado para informar a la ciudadanía del trabajo que como gobierno realizamos a nivel regional.”

Por su parte, el delegado presidencial provincial de General Carrera, Jorge Abello Moll, valoró las actividades desarrolladas en Chile Chico.

“Tuvimos una muy buena jornada con la presencia de la seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar, donde partimos con una visita a Radio Ventisqueros, que se adjudicó un proyecto y donde pudimos conocer sus avances y conversar con don Juan Mercegué. Luego realizamos un diálogo en la Delegación, al que invitamos a dirigentes y a la comunidad para conocer y conversar respecto de los proyectos que están en el Congreso en materia de seguridad pública. Fue muy interesante conocer también la postura de la ciudadanía. Finalmente, hicimos seguimiento al proyecto de Artelanas, una iniciativa que se adjudicó fondos para fortalecer el trabajo que realizan acá en Chile Chico”.

Los Diálogos de Seguridad “Recuperemos nuestros Barrios” se desarrollan mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría General de Gobierno y la División de Organizaciones Sociales, con el propósito de escuchar a las comunidades y conocer desde los territorios sus experiencias y preocupaciones en materia de seguridad.