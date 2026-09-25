Puyuhuapi abre sus puertas a una jornada textil con creadoras de la Patagonia y América Latina

Durante más de setenta años, Puyuhuapi tejió alfombras de fama mundial. La fábrica que dio nombre al pueblo ya no funciona, pero el oficio del tejido a nudo sigue vivo en las manos de sus antiguas tejedoras y de la Agrupación de Artesanas Los Canelos, que han sabido preservarlo. Este poblado junto al mar, rodeado de bosques de coigües, tepas y ciruelillos, será el escenario de una jornada textil abierta a toda la comunidad.

La jornada es el momento abierto del Encuentro Textil Aysén, “Los infinitos lenguajes de las tramas al fin del mundo”, que reunirá a tejedoras, hilanderas, diseñadoras, artistas e investigadoras con el espíritu de construir comunidad en torno a este lenguaje tan ancestral como contemporáneo, desde el diálogo, la creación colectiva, la conexión con la naturaleza y el intercambio de saberes, técnicas y experiencias. El sábado, ese intercambio sale al encuentro de las familias de Puyuhuapi y de toda la región.

Así lo plantea Catalina Camus, directora del Encuentro Textil Aysén. “Desde nuestro trabajo en Pulso Austral, hemos entendido que el lenguaje textil es un puente para unir personas, disciplinas, oficios, generaciones y geografías. Con ese propósito nace la segunda versión del Encuentro Textil Aysén en Puyuhuapi, una localidad al sur del mundo con una historia textil profunda. Aquí nos reuniremos creadoras y creadores de diversos territorios y el sábado 3 de octubre será un día para compartir con la comunidad regional. Queremos invitarlos a recorrer la muestra de oficios, aprender a tejer con maestras artesanas, conocer la tradición de las alfombras, escuchar historias inspiradoras y volver al ritmo pausado del textil”.

TEJIDO, MÚSICA Y DOCUMENTALES

Durante toda la jornada, el público podrá recorrer la muestra de oficios y los stands de artesanía textil, donde cada participante del encuentro compartirá sus creaciones. Las infancias tendrán sus propios espacios para aprender fieltro agujado e hilado en huso. Además, se abrirán talleres familiares, guiados por las participantes del encuentro, para aprender a reparar prendas de ropa, introducirse en el tejido de alfombras a nudo y experimentar el tejido con hilos de alginato elaborados a partir de algas. Otros espacios invitarán a participar de una creación colectiva en fieltro amasado y a tejer en un gran kelwo al ritmo de la tradición chilota. Los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada.

Tras la inauguración oficial, el panel “Patagonia: un territorio creativo y textil” reunirá a representantes de la Escuela Municipal de Artesanías de Trelew (Argentina), INDAP, Patagonia Hecho a Mano y el podcast Atlas Textil para conversar sobre diversas experiencias que ponen en valor estos oficios. Asimismo, la antropóloga e investigadora colombiana Tania Pérez-Bustos presentará su libro “A medio hacer”, en una conversación sobre los objetos textiles inacabados.

LAS ALFOMBRAS DE PUYUHUAPI EN EL CENTRO

La tarde estará dedicada a la memoria textil del pueblo. Tras la música en vivo de Canto y Mar, el Museo Regional de Aysén presentará el patrimonio fílmico del explorador Augusto Grosse sobre Puyuhuapi. Luego, antiguas tejedoras de la fábrica, la Agrupación de Artesanas Los Canelos y el Consejo de la Cultura de Puyuhuapi conversarán sobre la historia de las alfombras del pueblo, junto a una exhibición de piezas tejidas por artesanas locales. Un ciclo de cortometrajes documentales textiles de la Patagonia y América Latina cerrará la jornada.

Para la Municipalidad de Cisnes, poner en valor esta memoria es también una forma de proyectarla. “Queremos invitar a toda la comunidad regional a esta jornada en el gimnasio de Puyuhuapi, para conectar a quienes nos visiten con la herencia histórica de esta localidad. Así poder aportar a la valoración y la difusión de los oficios textiles que se preservan en nuestra comuna y en toda la región”, señaló el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo.

El segundo Encuentro Textil Aysén es organizado por Pulso Austral, la Municipalidad de Cisnes y la Agrupación de Artesanas Los Canelos. Cuenta con el apoyo del Festival de la Lana, Fundación Artesanías de Chile, la Universidad Nacional de Colombia, INDAP, la Escuela Municipal de Artesanías de Trelew, el Museo Regional de Aysén, la Junta de Vecinos de Puyuhuapi, el Consejo de la Cultura de Puyuhuapi, Radio Puyuhuapi e Híbrida Consultora. Es co-financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y por el Gobierno Regional de Aysén, a través del «Programa Transferencias de Competencias y Desarrollo Socioproductivo, Comuna de Cisnes».