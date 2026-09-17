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Cumbias, rancheras y chamamé: “Cinchando Pa No Aflojar” promete fiesta en Dreams

By: Osvaldo

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Cumbias, rancheras, corridos mexicanos, merengues y chamamé serán parte del repertorio con que “Cinchando Pa No Aflojar” buscará hacer bailar al público este jueves en el Restobar Lucky 7 de Dreams.La agrupación, reconocida por su cercanía con el público y sus presentaciones en distintos escenarios de la Región de Aysén y la Patagonia argentina, llega a esta jornada con más de dos décadas de historia musical.

Orígenes

        El conjunto nació en 2004, cuando los hermanos César y Sebastián Barra comenzaron a tocar folclor regional con acordeón y guitarra. Una presentación solidaria marcó un punto de inflexión para el proyecto: la buena respuesta del público los motivó a sumar nuevos músicos y avanzar hacia un formato de banda eléctrica.

Con los años, la formación incorporó percusión y vientos, consolidando el estilo que actualmente caracteriza a la agrupación y que le ha permitido mantenerse vigente durante más de 20 años.

Sello

Junto con su trayectoria artística, “Cinchando Pa No Aflojar” ha desarrollado una importante labor con sello social. Sus integrantes han participado en actividades solidarias y eventos navideños en Coyhaique, además de realizar presentaciones en colegios y hogares de niños y adultos mayores. La agrupación también ha colaborado con familias de escasos recursos y personas que enfrentan problemas de salud, manteniendo una estrecha relación con la comunidad.

Show

La formación que llegará al escenario estará integrada por Sebastián Barra , Banjamía Arias y Maximiliano Pérez, en las voces principales; Pablo Montiel, en congas y percusión; Guillermo Barra, en bajo; César Andrés Barra, en teclados y acordeón; Patricio Andrés Torres, en batería y timbales; y Felindo Eduardo Osses, en saxofón y vientos.

Gratuito

El espectáculo comenzará no antes de las 23:00 horas y tendrá acceso gratuito con la entrada al casino Dreams, ubicado en calle Magallanes 131.

Una cita que apuesta por la música popular y los ritmos bailables para continuar las celebraciones del Mes de la Patria con una agrupación que ya forma parte de la historia musical de la zona.

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