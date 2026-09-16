PDI entrega recomendaciones para un control migratorio expedito durante Fiestas Patrias

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) tiene como misión fundamental la investigación de los delitos de alta complejidad, la fiscalización de extranjeros y el control migratorio y Policía Internacional. Es por esto que, en el contexto de Fiestas Patrias, la PDI, a través del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, entregó una serie de recomendaciones para mantener un control migratorio expedito y ordenado durante estas festividades.

Al respecto, el jefe del Departamento de Migraciones Coyhaique, subprefecto René Retamal Quintanilla, indicó que “todo ciudadano chileno o residente extranjero debe salir con cédula de identidad válida y vigente”, documento que debe estar en buen estado, de lo contrario no podrá salir del territorio nacional.

Para salir del país con menores de edad, además, se debe presentar un certificado de nacimiento o libreta de familia para acreditar el vínculo, y un permiso notarial si el menor viaja solo o acompañado por uno de sus padres.

La PDI controla tres pasos fronterizos en la Región de Aysén: Coyhaique Alto, Huemules y Río Jeinimeni, los que mantienen el mayor flujo migratorio, mientras que Carabineros cuenta con diez pasos fronterizos. “Los ciudadanos chilenos o residentes extranjeros que quieran salir por esos pasos de Carabineros de Chile deben hacerlo a través de una solicitud de salvoconducto”, agregó el subprefecto René Retamal.

El salvoconducto es un documento que habilita a su titular para abandonar el territorio nacional, conforme a las disposiciones establecidas en la legislación, que acredita que una persona no tiene impedimentos para salir del territorio nacional. Es un trámite gratuito que debe solicitarse con anticipación en https://pdivirtual.cerofilas.gob.cl/.

Con motivo de las Fiestas Patrias, “como Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique hemos dispuesto de personal especializado, reforzando el paso fronterizo Jeinimeni que es el que tiene más flujo migratorio, para que las personas puedan desarrollar un control migratorio expedito, en sus tiempos óptimos y puedan tener un viaje tranquilo”, puntualizó el subprefecto René Retamal.

Finalmente, el detective realizó un llamado a visitar la página web www.pdichile.cl para conocer los requisitos y más información para un control migratorio eficiente y seguro, recordando realizar los trámites con anticipación.