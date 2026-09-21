Aysén cerró Fiestas Patrias con cero fallecidos y amplio despliegue preventivo en las diez comunas

Con cero personas fallecidas durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la Región de Aysén cerró cuatro jornadas marcadas por el despliegue preventivo, controles, fiscalizaciones y la coordinación entre instituciones públicas, policías y municipios.

El balance fue entregado este lunes en la Delegación Presidencial Regional de Aysén, encabezado por la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, junto a autoridades regionales y representantes de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

Las celebraciones se desarrollaron en las diez comunas de la región con planes de seguridad coordinados entre municipios, delegaciones presidenciales y policías. La Delegada destacó que el resultado responde tanto al trabajo preventivo desplegado durante las jornadas como al autocuidado de la propia comunidad.

“Tuvimos actividades en las diez comunas de nuestra región y hoy podemos entregar una noticia que es muy importante para Aysén: terminamos estas Fiestas Patrias con cero fallecidos. Detrás de este resultado hubo planificación, prevención, fiscalización y un trabajo coordinado entre municipios, delegaciones, policías y distintos servicios públicos, pero también hubo una comunidad que acogió el llamado al autocuidado. Como Gobierno vamos a seguir trabajando para que la prevención sea permanente, porque estamos cuidando lo más importante: la vida”, señaló Luz María Vicuña.

Durante las jornadas, Carabineros realizó más de 3.500 controles, 69 más que el año anterior pese a contar con un día menos de actividades. A ello se sumaron 399 controles de SENDA y más de 680 fiscalizaciones de la Seremi de Transportes.

El prefecto de Carabineros, coronel Juan Abarca, valoró la respuesta de la ciudadanía al llamado preventivo y señaló que las fondas y ramadas se desarrollaron mayoritariamente de manera tranquila.

“Como Carabineros estamos bastante felices en general, porque la ciudadanía sí acogió el llamado al autocuidado, asistió a fondas y ramadas y pudo celebrar de una manera tranquila. Registramos tres riñas, dos en Coyhaique y una en Puerto Aysén, todas con detenidos. Carabineros actuó junto al personal municipal y la seguridad privada de manera eficiente”, indicó el coronel Abarca.

Carabineros informó además de un accidente protagonizado por un camión en el que viajaban adultos y dos menores, uno de los cuales permanecía en condición delicada al momento del balance. La institución reiteró a partir de este hecho la importancia de trasladar a niños y niñas utilizando sistemas de retención adecuados y en vehículos habilitados para ello.

Más de 3.700 movimientos migratorios

La Policía de Investigaciones reforzó sus controles fronterizos ante el incremento de desplazamientos durante el fin de semana. El prefecto Juan Pardo García, jefe subrogante de la Región Policial de Aysén, informó que los tres pasos bajo control de la institución contaron con refuerzo de personal.

“Reforzamos los pasos fronterizos, entendiendo que durante el fin de semana podía ingresar una mayor cantidad de personas, especialmente turistas. Se reforzaron los tres pasos controlados por la Policía de Investigaciones, registrándose un mayor aumento en Coyhaique Alto, donde el flujo de personas en tránsito aumentó en un 100%; no obstante, Jeinimeni fue el paso que mantuvo la mayor cantidad de personas ingresadas”, señaló el prefecto Pardo.

Entre el 17 y el 20 de septiembre, la PDI contabilizó 3.724 movimientos migratorios: 1.902 ingresos y 1.822 salidas. Jeinimeni concentró 2.067 movimientos y Coyhaique Alto, 1.148.

El balance cerró un trabajo iniciado antes de Fiestas Patrias mediante campañas preventivas, coordinación de planes de seguridad y fiscalizaciones, que continuó durante los días de mayor actividad.

Con cero fallecidos y miles de controles realizados, Aysén cerró las celebraciones con un mensaje que las autoridades llamaron a mantener durante todo el año: la prevención, el autocuidado y la responsabilidad son fundamentales para proteger la vida.