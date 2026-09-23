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Invitan a estudiantes de la Universidad de Aysén a participar en Plaza de Justicia y Derechos Humanos

By: Osvaldo

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Este viernes 25 de septiembre en dependencias del campus Lillo de la Universidad de Aysén se llevará a cabo una nueva Plaza de Justicia, instancia organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Señalar que las Plazas de Justicia son un espacio de difusión y promoción de las políticas, planes, programas y acciones tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como de sus servicios dependientes y relacionados.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares destacó la realización de esta actividad en espacios estudiantiles, haciendo extensiva la invitación a participar “como Seremi de Justicia y Derechos Humanos, estamos muy contentos de realizar una nueva Plaza de Justicia, esta vez en la Universidad de Aysén, acercando nuestros servicios directamente a los estudiantes. Queremos que puedan conocer la oferta del sector Justicia, realizar consultas y acceder a orientación y distintos trámites en un mismo lugar. Estas instancias nos permiten acercar el Estado a las personas y, especialmente, entregar a nuestros jóvenes información y herramientas para conocer y ejercer sus derechos. Por eso, invitamos a todos los estudiantes y también a la comunidad universitaria a participar este viernes en el Campus Lillo y aprovechar la presencia de nuestros servicios.”

Cabe mencionar que se contará con la presencia de todos los servicios dependientes y relacionados de la cartera, ya sea el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, Servicio de Reinserción Social Juvenil, Defensoría Penal Pública y Corporación de Asistencia Judicial.

Finalmente, señalar que la actividad se desarrollará entre 9:30 y 12:30 horas en la sede del campus Lillo.

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