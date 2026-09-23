Carolina Molina invita a “Rancherizarse” este viernes en Dreams

La reconocida cantante nacional llegará este viernes con su gira “Rancherízate”. Un espectáculo de música, baile, concursos e interacción junto al público regional.

Carolina Molina, conocida popularmente como “La Rancherita”, volverá a encontrarse con el público del sur en el marco de su gira “Rancherízate”, una propuesta que promete transformar la noche en una verdadera fiesta tropical ranchera.

La cantante llegará acompañada de parte de su banda, la “Rancheband”, con un espectáculo cargado de colorido, música y participación del público.

“Es un gusto volver al casino y tengo muchas expectativas por este reencuentro. En el sur la música se vive de una manera muy linda, con mucho cariño y mucha energía, así que estoy muy expectante de volver a encontrarme con el público”, señala.

La propuesta busca ir más allá de un concierto tradicional. La artista prepara un espectáculo familiar, especialmente atractivo para su público femenino, con canciones conocidas, tropical ranchera, cumbia y el estilo que ha caracterizado su carrera.

“Queremos hacer un evento entretenido, con mucho colorido y mucha participación. Vamos a cantar canciones conocidas, tropical ranchera y cumbia, todo a mi estilo. La idea es que la gente no solamente vaya a mirar un show, sino que sea parte de él”, adelanta.

Uno de los sellos principales de la noche será la cercanía con los asistentes. Molina contempla distintos momentos para cantar, corear y bailar junto al público, además de concursos y dinámicas preparadas especialmente para la ocasión.”Vamos a tener momentos donde la gente podrá corear y bailar las canciones con nosotros. Habrá concursos, regalos y mucha interacción. Queremos que todos participen y que sea una experiencia muy entretenida”, explica.

La invitación de la artista es clara: llegar preparados para una larga noche de música y movimiento. Su repertorio incluirá canciones de su propia trayectoria, junto a los ritmos tropicales que prometen mantener al público de pie.

“Quiero que vayan con unos buenos zapatos, porque vamos a bailar canciones hasta romper las suelas. Tendremos temas de mi repertorio y muchas ganas de pasarlo bien juntos”, comenta entre risas.

Al show de este viernes, que partirá no antes de las 22:00 horas , se accede gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal