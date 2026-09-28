Gobierno Regional de Aysén presentó temporada turística 2026-2027 con y Titan Forest Patagonia y Copec RallyMobil entre sus principales eventos

Por primera vez, los 10 municipios de Aysén se reunieron en una misma instancia para presentar sus temporadas turísticas, en una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, junto a la Corporación Crece y Desarrolla Aysén, Sernatur Aysén y el destino Aysén Patagonia

La actividad, desarrollada el 25 y 26 de septiembre en la Plaza de Coyhaique, congregó propuestas culturales, gastronómicas, deportivas, patrimoniales y turísticas de las distintas comunas, poniendo en valor la diversidad de experiencias que Aysén ofrece durante los próximos meses. La iniciativa responde a una visión estratégica impulsada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, que busca fortalecer el turismo como una actividad relevante para la economía regional, generando mayor articulación entre municipios, prestadores de servicios, emprendedores y las instituciones vinculadas al sector. De esta manera, “Aysén se Vive” busca que la oferta turística regional pueda mostrarse de manera conjunta, facilitando que residentes y visitantes conozcan las distintas alternativas que ofrece cada comuna y puedan planificar sus recorridos a partir de una agenda regional.

Titan Forest Patagonia 2026 llega a Villa Cerro Castillo

Uno de los principales eventos de la temporada será la segunda edición de Titan Forest Patagonia, competencia internacional de ciclismo que se desarrollará entre el 2 y el 5 de noviembre en Villa Cerro Castillo, comuna de Río Ibáñez. Luego de su primera edición realizada en Coyhaique, la competencia se trasladará este año a Villa Cerro Castillo e incorporará recorridos de mountain bike y gravel, una novedad para las Titan World Series. Los circuitos contemplan sectores de gran atractivo paisajístico, conectando zonas como Puerto Sánchez y Levicán. El evento también contempla participación regional. El Gobierno Regional de Aysén y su Consejo entregaron diez becas a deportistas de la región, seleccionados mediante una convocatoria pública, para que puedan ser parte de esta competencia internacional.

La realización de este tipo de eventos forma parte de una estrategia que busca vincular deporte y turismo, aprovechando las condiciones naturales de Aysén para atraer visitantes y generar actividad económica asociada a la hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

Copec RallyMobil y Patagonman en la agenda deportiva de Aysén

La programación de “Aysén se Vive” también contempla dos eventos deportivos que forman parte de la agenda nacional e internacional y que nuevamente tendrán a la región como escenario. Entre el 23 y 25 de octubre, Coyhaique y Puerto Aysén recibirá una nueva fecha del Copec RallyMobil, competencia que regresará a los caminos de Aysén durante la temporada 2026. La organización confirmó esta fecha como parte del calendario nacional del campeonato. A este evento se suma Patagonman, que realizará su séptima edición el domingo 6 de diciembre de 2026. La competencia contempla 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo por la Carretera Austral y 42,2 kilómetros de trote hasta las inmediaciones del lago General Carrera, convirtiendo nuevamente a Aysén en escenario de una prueba de alcance internacional.

Ambos eventos forman parte de una agenda que busca aprovechar la capacidad de Aysén para recibir competencias de alto nivel y, al mismo tiempo, proyectar sus destinos, paisajes y servicios turísticos ante visitantes nacionales y extranjeros.