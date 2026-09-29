Estudiantes y docentes de la U de Aysén participaron de nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos

El pasado viernes en dependencias del campus Lillo de la Universidad de Aysén se llevó a cabo una nueva jornada de Plaza de Justicia y Derechos Humanos, actividad organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con la Dirección de Vinculación con el Medio de esta casa de estudios y que permitió atender dudas y consultas, así como también facilitar la realización de diversos trámites, tanto de los estudiantes como de funcionarios y funcionarias.

En la oportunidad estuvieron presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, el Servicio Médico Legal, la Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile.

El director de Vinculación con el Medio de la Universidad de Aysén Marcelo Sanhueza destacó la actividad señalando que “tuvimos el agrado de recibir esta importante, delegación en nuestra Universidad de Aysén, más allá de facilitar los trámites cotidianos dentro del campus, que fueron muy valorados por nuestros estudiantes y nuestros académicos y funcionarios, esta alianza estratégica genera un fuerte impacto social, al acercar a las instituciones públicas, la defensa de los derechos humanos y también el acceso a la Justicia de las personas, como Universidad estatal reafirmamos nuestro rol social, integrador y el compromiso permanente con la descentralización y el bienestar de toda la región de Aysén, de esta manera reforzamos esta potente alianza que podemos concretar, desarrollando acciones direccionales entre nuestra comunidad y sus distintas instituciones”.

En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares valoró la instancia indicando que “valoramos mucho esta nueva Plaza de Justicia realizada de la Universidad de Aysén, porque nos permite acercar nuestros servicios directamente a las personas. En este caso a estudiantes, docentes y funcionarios de esta casa de estudios a través de estas instancias, buscamos facilitar el acceso a información, orientación y distintos trámites, pero también dar a conocer el importante trabajo que desarrollan nuestros servicios en la región. Queremos seguir generando estos espacios de encuentro y acercando la Justicia y los Derechos Humanos a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra región, tal como lo pidió el presidente José Antonio Kast”.

Durante la actividad, las autoridades presentes, encabezadas por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares; la Directora Regional del Servicio Médico Legal Catherine Sandoval Marchant; y el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Israel Villavicencio, sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de la Universidad de Aysén, entre ellos el Director de Vinculación con el Medio Marcelo Sanhueza, y la Directora de Desarrollo de Personas, Edith Escobar.

Finalmente, cabe mencionar que las Plazas de Justicia son un espacio de difusión y promoción de las políticas, planes, programas y acciones tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como de sus servicios dependientes y relacionados.