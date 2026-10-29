Jornada Nacional de Hantavirus busca actualizar conocimientos y abordar trabajo desarrollado frente a esta enfermedad

Por espacio de dos días, en el auditorio del Museo Regional, académicos y destacados profesionales del área de la salud y zoonosis (epidemiología, laboratorios biomédicos, biología, entre otros) se encuentran participando de un encuentro nacional que conmemora los 30 años desde el primer caso de Hantavirus reportado en la región de Aysén. Tres décadas que están siendo analizadas desde las primeras respuestas sanitarias para atender a la población contagiada, los adelantos en el tratamiento de esta enfermedad y los aprendizajes adquiridos.

Esta jornada, que se organizó desde la Seremi de Salud Aysén, viene a reforzar el trabajo de la Comisión Regional de Prevención de Hantavirus en Aysén, liderada por la delegada presidencial, Luz María Vicuña Figueroa. “Nuestra región, ha sido un protagonista de este virus y hemos tenido que sufrirlo, pero también nos ha permitido aportar a la investigación, al trabajo, al desarrollo y al avance. Y aquí también se descubrió la cepa Andes, que presenta la posibilidad de transmitirse entre seres humanos. El gobierno de nuestro presidente José Antonio Kast ha puesto énfasis en este año 2026 a este virus, a su transmisión, a cómo nos ha impactado, y junto a varios servicios públicos estamos trabajando para la prevención del hantavirus en toda la región de Aysén”.

Uno de los expositores de esta actividad, el Dr. Pablo Vial Claro, profesional vinculado a programas de Hantavirus y Zoonosis de la Universidad del Desarrollo, destacó la importancia de esta jornada. “Estamos en el aniversario de cuando se diagnosticó el primer caso, Aysén dio la alerta a todo el país de que teníamos esta enfermedad, esta fiebre hemorrágica. Hoy no solo hay que limitar esta enfermedad a la región de Aysén, yo creo que podemos estar relativamente satisfechos con lo que hemos hecho, tanto aquí en la región como en el país, como dije, la región de Aysen ha sido pionero en algunos avances que se han producido, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay ciertas cosas que faltan, porque esta es una enfermedad que se presenta en lugares muy alejados, con pocos recursos, con baja complejidad en la atención de salud y nos falta tener mayor precisión en el diagnóstico y eso es una tarea del mundo académico más que de las autoridades, que produzca elementos que le permitan a las personas que están en la frontera de la salud hacer diagnósticos más oportunos.”

Por su parte, el seremi de Salud, Jorge Pérez Urra, recalcó la importancia de esta jornada al compartir los datos e información de este encuentro sobre Hantavirus. “A través de esta jornada, se busca que nuestra gente de Aysén tenga información relevante en materia de atención de salud, de cómo se llevan a cabo las labores clínicas, pero también en materia de prevención en un contexto complejo donde el llamado es conocer todo lo que se ha hecho a lo largo de estos año, donde la comunidad va a tener autoridades que van a estar en terreno, así lo hemos demostrado, para dar respuesta a los requerimientos que ustedes tienen y también en materia de prevención del Hantavirus.”

Finalmente, el seremi de Agricultura, Yordi Cea España, abordó el trabajo desarrollado desde el agro por fomentar el autocuidado especialmente en el sector rural. “Estas acciones son relevantes para poder cuidar la salud de nuestros productores agropecuarios e incluso de quienes trabajan en el turismo, además de nuestros prestadores de servicios, con quienes hemos compartido información de autocuidado frente al Hantavirus, para ello hemos dispuesto el despliegue territorial de nuestros servicios del agro, entre los cuales está la CONAF, el SAG e INDAP”.

Durante esta primera jornada, se abordó la historia del Hantavirus en Chile y en la región de Aysén a través de quienes fueron protagonistas de la respuesta sanitaria. Sus hitos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos, de laboratorio y ambientales que han marcado la evolución del conocimiento sobre la enfermedad, junto con los avances científicos que hoy han permitido mejorar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las personas afectadas.

Situación Regional

El Hantavirus es una enfermedad endémica en Aysén, donde en diciembre del año 1996 se registró en el Hospital Regional de Coyhaique el primer fallecido oficial por Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus en nuestra región. Se trató de un joven trabajador de un campamento forestal de 30 años, situación que encendió las alarmas de la salud pública en Aysén.

En el 2025 se presentaron 05 casos, quienes se recuperaron, sin producirse fallecimientos. Sin embargo, durante este 2026, se han notificado 6 casos, registrándose un deceso correspondiente a un habitante de la región.

De esta forma, desde el año 1996 a octubre de este 2026, se registra un total de 110 casos diagnosticados por Hantavirus, de los cuales fallecieron 32 personas a consecuencia de esta enfermedad.