Ecoterráneo lanza dos programas de Corfo para fortalecer el emprendimiento en Aysén

La cuarta generación de la Incubadora de Negocios Ecoterráneo y el lanzamiento de Ruta Ecosistema Aysén marcaron una nueva etapa del trabajo apoyado por Corfo para fortalecer el emprendimiento y la innovación en la región. Mientras la primera iniciativa acompaña el desarrollo de negocios innovadores, la segunda busca articular a los actores regionales para formular cinco proyectos de desarrollo.

Ambas iniciativas fueron presentadas en una actividad que reunió a más de 100 personas, entre emprendedores, representantes de instituciones públicas y privadas y autoridades. Ecoterráneo ejecuta la incubadora, que cuenta con apoyo de Corfo a través del instrumento Potencia, mientras que Ruta Ecosistema Aysén se desarrolla mediante Viraliza.

Marcela Vidal, gerenta de Ecoterráneo, destacó la convocatoria y el propósito de ambas iniciativas, que trabajan desde dos dimensiones: el acompañamiento directo a los negocios y el fortalecimiento de las redes de colaboración. “Hoy día damos el lanzamiento de dos grandes programas, la incubadora de negocio y también Ruta Ecosistema Aysén, que vienen a impulsar y fortalecer nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación”, señaló.

La Incubadora de Negocios Sostenible Ecoterráneo, ejecutada por GEOGAMA con apoyo de Corfo, desarrolla desde 2023 un trabajo de acompañamiento a emprendedores de la región. Su cuarta generación busca ayudar a transformar ideas y proyectos innovadores en negocios viables, sostenibles y con potencial de crecimiento. El proceso considera formación especializada, talleres, asesorías, mentorías, vinculación con redes, validación de iniciativas y espacios para presentar los proyectos, mediante actividades presenciales y online.

Desde la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, Maricho Gálvez explicó que uno de los desafíos es fortalecer los servicios especializados disponibles en las distintas regiones del país. “El desafío que tenemos como gerencia es poder habilitar un ecosistema e instituciones y servicios especializados que operen en las distintas regiones de todo nuestro país para poder apoyar, acompañar y hacer crecer los proyectos de emprendimientos innovadores que surgen desde cada una de las regiones”, indicó.

Como ejemplo, mencionó a Woolboom, iniciativa que busca aprovechar descartes de lana ovina para generar insumos vinculados al sector acuícola. Para Gálvez, este tipo de proyectos muestra cómo una problemática local puede transformarse en una oportunidad de innovación y abrir nuevas posibilidades productivas desde la región.

Entre los participantes de la cuarta generación está Eduardo Foxon, fundador de Trayken Austral, una pyme que presta asesorías ambientales y agropecuarias en materias de agua y suelo, además de diseñar y ejecutar sistemas de riego. Su propuesta de innovación busca incorporar la técnica de hidrosiembra en Aysén, un método que utiliza una mezcla de semillas y otros componentes para favorecer el establecimiento de vegetación y contribuir al control de la erosión en suelos intervenidos.

La solución podría aplicarse en taludes y pendientes expuestas, tanto en construcciones domiciliarias como en obras civiles. Foxon valoró la oportunidad de recibir orientación para desarrollar su idea, especialmente en áreas comerciales y financieras. “La incubadora de negocios me parece una instancia súper valiosa para poder vincular conocimientos técnicos, sobre todo para quienes no tenemos una formación formal de las áreas comerciales y financieras”, señaló.

FORTALECIENDO EL ECOSISTEMA

La segunda iniciativa, Viraliza Ruta Ecosistema Aysén, amplía el foco desde los emprendimientos individuales hacia la coordinación regional. Su objetivo es conectar al sector público, empresas, academia y emprendedores para avanzar en propuestas conjuntas de desarrollo. La planificación contempla tres encuentros presenciales y cinco tramos de trabajo híbrido, con la meta de formular cinco proyectos que consideren pertinencia territorial, factibilidad técnica, gobernanza y estrategia de financiamiento.

El director de Corfo, Francisco Saldivia Ulloa, destacó el papel de la incubadora como espacio de orientación para quienes comienzan a desarrollar sus negocios. “Da la base de los emprendedores que posteriormente pueden postular a nuestros instrumentos, y a los cuales los estamos esperando con toda la atención disponible para que ellos, evidentemente, puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan ser tremendos representantes de la región”, señaló.

En el caso de Ruta Ecosistema Aysén, el trabajo se extenderá hasta abril de 2027 y contempla la formulación de cinco proyectos de desarrollo regional. La propuesta considera la participación de actores públicos, privados, académicos y emprendedores, con énfasis en la pertinencia territorial, la factibilidad técnica y las estrategias de financiamiento.