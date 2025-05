Maly Jorquiera llega con suencanto y ritmo latino a Coyhaique

María Paz Jorquiera es una de las personalidades del momento en nuestro país. Con un exitoso presente en estaciones televisivas y en redes sociales, la humorista visitará la capital regional con una imperdible puesta en escena.

La performance de Jorquiera es «como la vida misma», haciendo referencia a sucesos que son parte de su realidad, tratando de conectar con los espectadores. “En Coyhaique voy a llevar una telonera sorpresa, que tiene otra técnica de comedia, así que espero que les guste. Después partiremos con mi stand up, dónde hablaremos de situaciones que suceden cotidianamente, del ahora, ayer y mañana. Tiene mucho que ver con mi situación actual, donde haré énfasis en la salud mental. Estoy muy «pegada» con ese tema, hice hartas sesiones de «coaching», así que será una temática recurrente que a todos de algún modo , les hará sentido», enfatizó Maly.

El 2025 ha estado cargado de novedades para la artista en el ámbito laboral. Una oportunidad televisiva y el regreso de su emprendimiento multimedia, han marcado sus primeros meses. «Este año me ha traído muy buenas noticias. Hace unas semanas firmé contrato con TNT Sports para realizar un estelar con Meli Noto y Camila Campos. Entrevistamos a grandes figuras del deporte, desde un lado más humano. También retomé mi podcast «Hazte Ver», donde hacemos humor y hablamos de la sanidad mental. Han sido meses de mucho crecimiento», afirmó.

Varios sueños ha cumplido la «standupera», pero hay unos cuantos pendientes en su vida laboral. Uno de ellos es estar en un lugar atractivo para ella.

«He cumplido varios sueños en mi vida, pero me queda uno pendiente: hacer standup en Miami, la comunidad latina de allá me encanta y siento que a ellos les gustaría mi tipo de humor. Una vez en el teatro de la Universidad de Chile, me tocó telonear a un comediante venezolano y la recepción de su público, en gran parte compatriotas de él, fue genial. Aparte me siento muy latina, tanto en lo que digo, como en mi forma de ser», cerró Jorquiera.

La comediante dejó realizada la invitación para que la acompañen este viernes en el casino de juegos. «Invitar a toda la gente a que esté presente en mi show, lo vamos a pasar muy bien, que se dejen sorprender por el texto. La vida está tan compleja, que estas instancias de humor se agradecen, ya sea de parte de la gente, o mía, concluyó.

El evento de Maly Jorquiera arrancará no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky Seven, en Dreams. El acceso es liberado, portando la entrada al casino.cuyo importe total es en beneficio fiscal.