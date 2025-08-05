Subscribe
jueves 7 agosto
0.4 C
Coyhaique
Escribir...
Suscribete
Cultura
Leido hace1 min.

Concurso Nacional de Pintura: Homenaje al Teniente Hernán Merino a través del arte

Osvaldo
Por Osvaldo

Carabineros de Chile, a través del Museo Histórico y Centro Cultural, junto a la Cooperativa de Carabineros de Chile, invitan a todos los artistas plásticos, autodidactas o profesionales mayores de 18 años, a participar en el Concurso Nacional de Pintura Hernán Merino Correa: Trazos de valor, cuya convocatoria se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del sexagésimo aniversario del fallecimiento del Teniente Hernán Merino Correa, el 6 de noviembre de 1965. Por ello, las obras participantes deberán abordar, a través de la expresión plástica, su figura y legado a la patria. Las propuestas podrán desarrollarse mediante representaciones figurativas o abstractas, acciones o metáforas visuales, abordando estilos como: figurativo tradicional, realismo, hiperrealismo, expresionismo, impresionismo, cubismo, arte abstracto y arte pop.

En cuanto a las técnicas, se aceptarán obras ejecutadas en óleo, acrílico o técnicas mixtas sobre tela o madera (formato bidimensional), en los siguientes tamaños (sin enmarcar): 70 x 100 cm; 100 x 100 cm o 90 x 120 cm.

Recepción de obras:

Las obras se recepcionarán correctamente embaladas entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, en el Museo Histórico y Centro Cultural Carabineros de Chile (Vasconia 1523, Providencia), de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 16:00 horas.

Para mayor información, escribir al correo: educacion@museocarabineros.cl

Lo más visto

Regional

Corte de Apelaciones de Coyhaique define terna para el cargo de fiscal regional de Aysén

0
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique,...
Turismo

Municipio de Coyhaique impulsa alianzas estratégicas en Argentina para fortalecer cultura y turismo en la región

0
En una significativa gira de trabajo a la provincia...
Regional

Corte de Apelaciones de Coyhaique ordena a municipio podar o talar árboles en riesgo de caída

0
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso...
Deportes

Corfo Aysén apoya innovador modelo de turismo deportivo sostenible en el Parque Nacional Patagonia

0
En el Parque Nacional Patagonia, una propuesta de turismo...
Policial

En prisión preventiva imputado por microtráfico de drogas descubierto por personal de Gendarmería en la cárcel de Coyhaique

0
La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó una investigación por...

Topics

spot_img

Relacionados

Categorias Populares

RegionalPolicialSocialCulturaDeportesPanoramaEconomia
spot_imgspot_img
Artículo anterior
En su apuesta por romper la estacionalidad Cámara de Turismo de Río Tranquilo realiza Primera Feria Nocturna Invernal
Artículo siguiente
En prisión preventiva imputado por microtráfico de drogas descubierto por personal de Gendarmería en la cárcel de Coyhaique

Free News - Where voices unite, stories flourish, and community thrives through open dialogue and meaningful connections.

Company

Headlines

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv