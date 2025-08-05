Concurso Nacional de Pintura: Homenaje al Teniente Hernán Merino a través del arte

Carabineros de Chile, a través del Museo Histórico y Centro Cultural, junto a la Cooperativa de Carabineros de Chile, invitan a todos los artistas plásticos, autodidactas o profesionales mayores de 18 años, a participar en el Concurso Nacional de Pintura Hernán Merino Correa: Trazos de valor, cuya convocatoria se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del sexagésimo aniversario del fallecimiento del Teniente Hernán Merino Correa, el 6 de noviembre de 1965. Por ello, las obras participantes deberán abordar, a través de la expresión plástica, su figura y legado a la patria. Las propuestas podrán desarrollarse mediante representaciones figurativas o abstractas, acciones o metáforas visuales, abordando estilos como: figurativo tradicional, realismo, hiperrealismo, expresionismo, impresionismo, cubismo, arte abstracto y arte pop.

En cuanto a las técnicas, se aceptarán obras ejecutadas en óleo, acrílico o técnicas mixtas sobre tela o madera (formato bidimensional), en los siguientes tamaños (sin enmarcar): 70 x 100 cm; 100 x 100 cm o 90 x 120 cm.

Recepción de obras:

Las obras se recepcionarán correctamente embaladas entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, en el Museo Histórico y Centro Cultural Carabineros de Chile (Vasconia 1523, Providencia), de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 16:00 horas.

Para mayor información, escribir al correo: educacion@museocarabineros.cl