En prisión preventiva imputado por microtráfico de drogas descubierto por personal de Gendarmería en la cárcel de Coyhaique

La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó una investigación por microtráfico de drogas, luego de que personal de Gendarmería descubriera el viernes a un imputado que regresaba a cumplir con su reclusión nocturna, portando marihuana y cocaína escondida en su ropa.

Según explicó el Fiscal Adjunto (s), Sebastián Vildósola, “se formalizó investigación en contra de un imputado como autor de un ilícito de microtráfico en hipótesis carcelaria, es decir, cuando iba ingresando al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, oportunidad en la cual, a propósito de la revisión que le realizó personal de Gendarmería, fue sorprendido ingresando a dicho Centro de Cumplimiento Penitenciario, tanto marihuana como cocaína, específicamente 30 y 18 gramos, respectivamente”.

El abogado añadió que “a propósito de los antecedentes expuestos en la audiencia de control de detención, se formalizó a este imputado como autor de este ilícito de microtráfico, solicitándose a su respecto la prisión preventiva, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando especialmente que esta persona mantiene condenas pretéritas por diversos ilícitos, entre ellos precisamente por delitos de la misma especie, es decir, de la Ley de Drogas”.

El Tribunal, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, “decretó su prisión preventiva fijando un plazo investigación de 60 días”, finalizó Sebastián Vildósola.