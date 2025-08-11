Subscribe
martes 12 agosto
Senador Sandoval lamenta cierre de carreras en Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile

Osvaldo
Por Osvaldo

“Creo que para la región es una pérdida”. Así lo señaló el senador David Sandoval, luego de que en los últimos días se conociera la decisión del Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile de aprobar la «Reorientación del proyecto académico del campus Patagonia”.

            Cabe recordar que actualmente la UACh está ejecutando un Plan de Recuperación, supervisado por la Superintendencia de Educación Superior (SES), para abordar desafíos financieros y mejorar su infraestructura, el cual incluye, entre otras medidas, la readecuación de la oferta académica, con el objetivo de alcanzar la estabilidad financiera y asegurar la sostenibilidad operacional a largo plazo. “La universidad está en una profunda crisis financiera, muy compleja de enfrentar y está en un proceso también de intervención por la Superintendencia de Educación Superior”, señaló el parlamentario.

Para Sandoval, el cierre de la carrera de Pedagogía en Educación Básica (única profesional que se imparte) y de todas las carreras técnicas, como Salmonicultura, Turismo de Naturaleza, Producción Agropecuaria, Construcción y Obras Civiles y Administración Contable y Finanzas representa a su juicio un problema para la región, “porque mal que mal la diversidad de la formación educacional superior es siempre valiosa”.

            En ese contexto, el legislador dijo que las alternativas en educación superior a nivel regional “dan una mirada distinta de la educación, no está monopolizada por un solo establecimiento, por una sola unidad educativa”, por lo que reiteró lo complejo que es el cierre de las carreras en la Uach.

“Yo lamento esto porque me tocó a mí siendo alcalde, participar en el proceso de traer aquí a la Universidad Austral. Nosotros le facilitamos la infraestructura en esa época y fue el punto de partida en una época en que aquí no había educación superior. Por eso nos parece lamentable”, agregó.

Finalmente, el legislador recordó que hace hace un tiempo conversó con los directivos de dicho establecimiento para analizar el escenario que enfrentaban, reiterando que la decisión que se adoptó es una perdida para la región, pues se tiene que considerar lo que significa “a los papás y a las mamás la posibilidad de educar a sus hijos acá, no a los costos de tener que mandar a los hijos afuera”.

