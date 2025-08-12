Mexicano Pedro Fernández será tributado este jueves en Dreams

Un jueves por la noche diferente se vivirá esta semana en la sala de juegos del casino Dreams de Coyhaique cundo, a partir de las 23:00 horas, se presente el reconocido artista local Roberto Rodríguez.

En conversación con este medio, el artista, quien lleva más de cuatro años homenajeando al icónico Pedro Fernández, reveló que su conexión con la música azteca comenzó desde temprana edad. “Desde niño he cantado música mexicana, influenciado principalmente por mi madre y mis tíos, quienes además fueron parte importante de la escena musical”, compartió.

Rodríguez también destacó su trayectoria internacional, interpretando temas inéditos en colaboración con destacados compositores mexicanos.

“He tenido el privilegio de llevar mi música a países como Estados Unidos, Argentina y, por supuesto, México”, afirmó el talentoso artista, subrayando su pasión por compartir la cultura musical mexicana más allá de las fronteras.

En cuanto al espectáculo que ofrecerá este jueves, Rodríguez adelantó una propuesta renovada con los clásicos de Pedro Fernández como “Yo No Fui” y “Mi Forma de Sentir”, así como éxitos más recientes como “Dulcesito de Chamoy”.

El cantante expresó su entusiasmo por volver a presentarse en Dreams Coyhaique, destacando las experiencias previas que ha vivido en el lugar. “Cada vez que he actuado en Dreams ha sido fantástico. La energía del público y el ambiente son incomparables. Es un honor para mí compartir mi música con tantas personas que disfrutan y cantan conmigo cada canción”, concluyó Rodríguez.

El acceso al espectáculo es gratuito con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.