Carabineros detiene a menor de edad y recupera especies robadas tras diligencias investigativas en Coyhaique

En un procedimiento que refleja el compromiso y la eficacia de Carabineros de Chile, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1era. Comisaría de Coyhaique logró la detención de un menor de edad, de 15 años y nacionalidad argentina, por el delito de receptación, recuperando especies sustraídas en un robo que afectó al Taller Laboral Patagonia, institución dedicada a la capacitación de personas con discapacidad.

El hecho delictual ocurrió a fines de julio, cuando desconocidos forzaron la cerradura del recinto y sustrajeron computadores y equipos de trabajo, afectando gravemente el normal desarrollo de las actividades del taller. Desde el momento en que se recibió la denuncia, el personal territorial realizó las primeras diligencias en el sitio del suceso, coordinando de inmediato acciones con la SIP para dar con el paradero de las especies y los responsables.

Personal especializado de la SIP desarrolló diversas diligencias investigativas, que incluyeron entrevistas, análisis de antecedentes, levantamiento de información en terreno y seguimiento de líneas de investigación, permitiendo establecer indicios claros que vinculaban a un domicilio de la comuna con la tenencia de las especies sustraídas.

Finalmente, el lunes 11 de agosto, mediante ingreso voluntario al inmueble, se procedió a la detención del menor y a la recuperación de dos computadores, un data show y un micrófono, todos reconocidos por la víctima. Además, se incautaron dos pantallas de computador cuyo origen aún se investiga para determinar a sus legítimos propietarios.

Este procedimiento exitoso demuestra la efectividad de la labor conjunta entre el personal territorial y la SIP, destacando el profesionalismo, la coordinación y la rapidez en la respuesta investigativa, factores que permitieron restituir bienes de alto valor para la comunidad y fortalecer la sensación de seguridad en Coyhaique.

Carabineros de Chile reiteró su compromiso de mantener un trabajo firme y constante en la prevención, persecución y esclarecimiento de los delitos, reafirmando su cercanía con la comunidad y su labor en resguardo de la seguridad pública.