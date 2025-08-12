Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condena a 15 años y un día de presidio a autor de tráfico de drogas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Ronald Sebastián Hernández Vera a la pena de 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de drogas. Ilícito perpetrado en agosto de 2022, en la ciudad y la comuna de Chile Chico.

En fallo unánime (causa rol 49-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Fernando Acuña (presidente), Carlos Astudillo y Pablo Freire (redactor)– aplicó, además, a Hernández Vera las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y el pago de una multa de 40 UTM.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se decretó el comiso de las especies incautadas en el procedimiento.

En la causa, el tribunal decretó la absolución de Luis Pozas Haro, de la acusación deducida en su contra que le imputó responsabilidad como coautor del delito.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que, al menos, desde abril de 2022, Hernández Vera integraba y dirigía una agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas en la comuna, coordinando acciones con otros miembros para el retiro, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

El 2 de agosto de 2022, en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones, se detectó en una empresa de transportes una encomienda remitida desde la Región Metropolitana que contenía 9,837 kilogramos de marihuana. La droga fue sustituida y se efectuó una entrega vigilada, procedimiento que permitió la detención de Esteban Javier Oses Salas y Luis Alberto Seguel Vargas [condenados previamente a 10 años y 15 años de presidio efectivo], quienes aguardaban la carga y mantenían en su poder otros envoltorios con cannabis.

En tanto, el 4 de agosto de 2022, Hernández Vera fue detenido en la comuna de Chile Chico, incautándose en su poder cocaína (6 gramos), cannabis (11,56 gramos), dinero en efectivo ($374.000) y teléfonos celulares, todo destinado a actividades de tráfico de drogas.