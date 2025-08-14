Subsecretaria de la Niñez tras visita a la región: “Aysén se ha adelantado mucho con las metas que les hemos puesto”

En diversas actividades participó la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva en su visita a Coyhaique y Puerto Aysén, con el objetivo de relevar medidas presidenciales en materia de la Política Nacional de Niñez, reunirse con las OLN, campaña de Buen Trato en Movimiento y el lanzamiento del Plan Integral de Bienestar que se ejecutará en dos comunas de la región.

La autoridad evaluó positivamente las distintas acciones que se ha desarrollado en la región y adelantó una actividad pensada para niñas y niños que contará con el apoyo de varias instituciones

“Ha sido muy interesante ver cómo todo funciona acá, Aysén es una de las regiones que se ha adelantado a cumplir con todas las metas que les hemos puesto, así que estamos muy contentos con las OLN. También pudimos abordar la Política Nacional de Niñez con todas las instituciones que tienen presencia en la materia y realmente tuvimos una muy buena participación, están muy comprometidos, ya que además les pudimos presentar la campaña Buen Trato en Movimiento que es una iniciativa donde impulsamos mejorar las relaciones en la sociedad donde involucra a niñas, niños y adolescentes con una excelente recepción, así que nos estamos ya preparando para una linda actividad el 23 de agosto”, adelantó la Subsecretaria Silva.

En Puerto Aysén, específicamente en el sector Ribera Sur de la Junta de Vecinos General Marchant, se dio el lanzamiento del Plan Integral de Bienestar con dos iniciativas: “Transformando Barrios” y “Crecer en comunidad” que estarán al alero de la Oficina Local de la Niñez OLN y Municipio con un financiamiento total de $66.369.934 desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia la Subsecretaría de la Niñez. La actividad contó con la participación de la comunidad del sector quienes compartieron una tarde lúdica y de encuentro cultural con las autoridades.

En esa línea la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad valoró que estos programas puedan llegar a la región “estamos contentos que lleguen programas nuevos a la región para iniciar el trabajo en dos comunas Puerto Aysén y Chile Chico con el Plan Integral de Bienestar. Este Programa nos permite trabajar en unidades comunales en un barrio y entre vecinos en donde la integración y la parentalidad social es fundamental”.

Profundizando al respecto la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva señaló “estamos muy contentos porque confluyen la voluntad de distintas instituciones para llevar a cabo el Plan Integral de Bienestar y particularmente las organizaciones de la comunidad, así los niños van a poder identificar sus necesidades, escoger talleres, y en un mismo territorio podremos reunir deporte, cultura, recreación y relacionarse con los adultos”.

Fabiola Bustamante es presidenta de la Junta de Vecinos General Marchant de Puerto Aysén y valoró que el Plan Integral pueda desarrollarse en su sector Ribera Sur en donde felicitó la amplia participación de su comunidad “muy contenta y agradecida de que nos hayan invitado a participar de este proyecto, la voluntad de parte de nosotros está, me parece una excelente idea para poder reactivar nuestra Junta de Vecinos para que se acerquen nuestras niñas, niños y jóvenes a participar de cada una de nuestras actividades que serán todas bajo techo, así que están muy invitados a venir”.

Las actividades culminaron con el encuentro regional de Oficinas Locales de la Niñez, OLN, en donde la Seremi Karina Acevedo destacó las felicitaciones de parte de la Subsecretaria ya que la región de Aysén es una de las primera a nivel nacional que logró tener en cada comuna su respectiva OLN y funcionando activamente, por lo que el llamado final fue a seguir velando por el bienestar de niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente todos sus derechos, en el marco de un Sistema de Garantías y Protección Integral.