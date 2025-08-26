Seremis de Salud y Desarrollo Social promueven importancia del consumo de agua en establecimientos educacionales

Junto a la comunidad educativa de la escuela Víctor Domingo Silva, autoridades de las secretarías ministeriales de Salud y de Desarrollo Social – con el apoyo de la empresa Aguas Patagonia- , dieron el punto de partida a una iniciativa que permitirá fomentar el consumo de agua potable como principal opción de hidratación en el entorno escolar, a través de la entrega de dispensadores de agua en espacios estratégicos como patios, gimnasios y comedores escolares, facilitando su acceso y promoviendo su consumo diario.

Dispensadores de agua que en la ciudad de Coyhaique fueron entregados no solo a la escuela Víctor Domingo Silva, sino que también a representantes escolares de los establecimientos: Nieves del Sur, Pedro Quintana Mansilla y Baquedano. Un hecho que fue destacado por el director de la Escuela Víctor Domingo Silva, Marcos Navarro Ojeda. “Estamos felices de poder ser parte de esta iniciativa, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, de la Seremi de Salud, a través de su programa Elige Vivir Sano. Cuando nos invitaron a participar de esta iniciativa inmediatamente dijimos que sí, creemos que va de la mano con lo que hace nuestro establecimiento que promueve la vida y alimentación saludable, y ahora lo reforzamos con el consumo de agua diaria. Vamos a tener dos dispensadores, uno en el gimnasio para la actividad física y uno en el hall principal, de tal manera que nuestros niños van a poder recibir del agua constantemente”.

En este contexto, la Seremi de Salud, Gloria Águila Schmesser, reforzó la importancia de promover el consumo de agua para mejorar la salud de nuestras comunidades. “Estamos promocionando la importancia del consumo de agua entre los niños porque es vital para su salud, más que cualquier otro líquido con azúcares que le hace muy mal a los niños, especialmente por la obesidad que hay en la región de los niños menores de 5 años. Entonces estamos en esta actividad promoviendo con los bebedores de agua potable de la región, que es la más pura de todo Chile. Estamos incentivando a los niños a consumir agua por lo menos 8 vasos al día”.

Al respecto la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad relevó el trabajo conjunto desde Elige Vivir Sano “Somos la Secretaría Técnica de Elige Vivir Sano, pero somos varios ministerios los que aportamos a que baje la política pública con distintas iniciativas como esta campaña del agua. Estamos muy contentos de poder entregar este beneficio para favorecer el consumo del agua en niñas y niños, en una primera etapa son 6 los establecimientos públicos y esperamos poder seguir creciendo”, indicó la autoridad.

Finalmente, es importante mencionar que la comunidad educativa de los establecimientos educacionales que forman parte de esta iniciativa, manifestaron sus agradecimientos por la puesta en marcha de estas acciones.

Esta iniciativa, que se enmarca en el trabajo de la Subcomisión de Entornos Saludables y Calidad de Vida, y es ejecutada por medio del programa Elige Vivir Sano y el aporte privado de Aguas Patagonia, también se ejecutará en la ciudad de Puerto Aysén, en los establecimientos Litoral Austral y la Escuela Poetisa Gabriela Mistral, donde se busca promover el consumo de agua como la opción principal y preferida en los establecimientos educativo, lo que no solo empodera a los estudiantes para tomar decisiones saludables, sino que también les enseña, desde una edad temprana, la importancia de mantenerse hidratados a través de una alternativa natural y libre de azúcares añadidos destacando sus beneficios e incorporándola como parte de sus hábitos cotidianos.