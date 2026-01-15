Gobierno Regional de Aysén, FALP y el SSA sellan alianza estratégica para fortalecer la atención oncológica en la región

Con el objetivo de avanzar hacia una atención más oportuna, integral y de calidad para las personas que enfrentan patologías oncológicas, el Gobierno Regional de Aysén, la Fundación Arturo López Pérez (FALP) y el Servicio de Salud de Aysén (SSA) suscribieron el miércoles 14 de enero un convenio de colaboración que permitirá reforzar la respuesta regional frente al cáncer.

El acuerdo contempla focalizar los esfuerzos en la gestión de listas de espera oncológicas, mediante la implementación de un modelo de atención integral e integrada para pacientes con cáncer. Abordar la prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer, fortaleciendo la continuidad del cuidado y el acceso oportuno a prestaciones especializadas, junto con el fortalecimiento de la formación y capacitación de especialistas y el impulso al desarrollo de investigación en el territorio.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó el trabajo colaborativo entre la fundación, las distintas organizaciones sociales y el Servicio de Salud para lograr este hito: La FALP “tiene tecnología de vanguardia que va a estar a disposición de nuestros vecinos. Vamos a partir con un fuerte proceso de prevención, de diagnóstico en las distintas comunas de la región y esperar también que, en el mediano plazo, eso se traduzca en mejores condiciones para tratar esta enfermedad en Aysén. La gente de Aysén se quiere sanar en nuestra región y este tipo de convenios nos ayuda a fortalecer esa gestión”, afirmó.

El convenio es impulsado por el Gobierno Regional de Aysén tras un trabajo iniciado durante el año 2025. La administración del gobernador regional ha definido como uno de sus ejes prioritarios la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Aysén, considerando el abordaje de las enfermedades oncológicas como uno de los principales desafíos en materia de salud pública.

Durante 2025, Chile alcanzó cifras históricas en listas de espera asociadas a patologías oncológicas. En este contexto, Luis Rolando Medeiros Soux, presidente de la Fundación Arturo López Pérez, quien se trasladó a Coyhaique para la firma del convenio, destacó la importancia de este acuerdo: “El índice de mortalidad del cáncer en la región es el más alto del país. Nuestra misión es sumamente simple. Queremos aliviar el dolor individual y social del cáncer. Nuestra misión es colaborar para erradicar este flagelo del cáncer. Esta región, distante de los centros donde puede haber un acceso más oportuno tanto al diagnóstico como al tratamiento, nos invita justamente a poder colaborar a resolver este problema. La región de Aysén es una región que está lejos del resto del país. Nosotros queremos acercarla al resto del país. Estamos al servicio de ustedes para lograr ese cometido”.

El director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo, destacó el hito como una oportunidad para mejorar los diagnósticos: “Es un avance relevante para la planificación que tenemos como red asistencial y para todos nuestros usuarios, al trabajar tanto en la prevención como en la docencia como en la investigación, nos va a permitir tener tamizaje más oportuno en cada uno de los lugares. Estamos coordinando con la FALP y con el Gobierno Regional para aumentar la cantidad de exámenes preventivos que tenemos dentro de la región, lo que nos va a permitir llegar más oportunamente a un posible diagnóstico”.

El convenio pone un fuerte énfasis en la formación de capital humano, considerando la creación de programas de especialidades y subespecialidades médicas en oncología, un programa de enfermería de práctica avanzada en oncología, así como instancias de capacitación dirigidas a profesionales y técnicos del área de la salud.

Aracely Leuquén, socia fundadora de OncoAysén, relevó el rol de la comunidad en este tipo de logros: “Acá nadie sobra, acá todos suman. En razón de eso, también le agradecemos al Consejo Regional, en su conjunto, la firma de este convenio de colaboración y la visión que han tenido para entender que el aporte que va a realizar la Fundación Arturo López Pérez, que es una institución de salud oncológica que tiene una historia y una trayectoria en el país, va a ser un aporte importante para mejorar. Va a aportar en mejorar la especialidad oncológica en la región, en proyectar, incluso, el futuro centro oncológico, que contempla la Ley Nacional del Cáncer para la Región de Aysén. Yo creo que estos son los ejemplos, mejor dicho, de que tenemos que estar unidos como pacientes, porque vamos a tener un centro oncológico definitivo, en la medida que estemos unidos como región y estos son los primeros frutos. Así es que estamos muy agradecidos”.