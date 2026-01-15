Subscribe
lunes 2 febrero
La Tribu regresa a Dreams con su imparable ritmo latino

Osvaldo
Por Osvaldo

Este viernes, la banda patagónica “La Tribu” vuelve al escenario de Dreams, prometiendo una noche de fiesta y baile con su infalible e inconfundible estilo. El grupo coyhaiquino, que homenajea los hits musicales del continente, se presentará en el restobar Lucky 7, con un repertorio que incluye clásicos de la salsa y la bachata.

«Regresar a Dreams siempre es un placer, lo pasaremos increíble», expresó Marco Zúñiga, compositor y percusionista de la banda. Junto a sus ocho compañeros, buscarán desempolvar viejos clásicos latinos y hacer bailar al público asistente.

La Tribu cuenta con un mix de canciones que van desde la bachata hasta la salsa, incluyendo temas como «Llorarás» de Oscar de León, «Esta Noche Pinta Bien» del septeto Acarey, «Cali» de Grupo Niche, «Ojos Chinos» de Ray Barreto y «El Gran Combo de Puerto Rico».

La banda invita a todos a vivir una experiencia única con una orquesta cien por ciento en vivo y poder bailar al ritmo de la tribu. «Un viaje imaginario por nuestro continente musical, lleno de ritmo, color y sabor», cerró Marco.

El evento tendrá lugar en el restobar Lucky Seven de Dreams Coyhaique, este viernes, comenzando no antes de las 23:00 hrs. El acceso al show es gratuito pagando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

