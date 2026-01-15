Congreso aprobó el proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida

Por unanimidad el Congreso aprobó este miércoles el proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida y reconoce el derecho al cuidado en sus tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

Por otra parte, se establece que el Estado tendrá el deber de garantizar progresivamente una oferta suficiente de apoyos y cuidados, avanzando hacia un sistema universal que acompañe a las personas a lo largo del ciclo de vida, especialmente a quienes enfrentan situaciones de dependencia.

En la región de Aysén se Así lo reforzó la seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad “el Estado brindará protección y garantía a nuestros cuidadores y cuidadores. Desde que iniciamos el 2022 reconociendo a las cuidadoras, conociendo sus realidades, levantando un Registro Social de Hogares, a la fecha hemos avanzado. Reconocemos los cuidados como trabajo, la labor que realizan en los hogares y sobre todo la necesidad que como Estado tenemos de apoyar y acompañar a los cuidadores en esta gran labor. En nuestra región hemos estado en múltiples diálogos, en conversaciones con las diadas, es decir, cuidadores y personas que son cuidadas. Hemos hablado con presidentes de Junta de Vecinos, con alcaldes y hemos logrado avanzar este entramado de red. Ahora tenemos un pie firme a partir de esta nueva opción de Ley”, señaló la seremi.

A la vez la autoridad reforzó que en la región de Aysén se ha hecho durante todo el período un trabajo exhaustivo desde que fue priorizado por el presidente Gabriel Boric, entre ellos la creación de dos Centros Comunitarios de Cuidados, destacando también programas como la Red Local de Apoyos y Cuidados que se amplió a más comunas, entre otros “En nuestra región contamos con dos Centros Comunitarios de Cuidados. Uno que ya está en pleno funcionamiento en Aysén donde partimos atendiendo a 33 diadas, es decir, cuidador y persona cuidada y ya vamos en 120. Esperamos el mismo camino para el Centro Comunitario de Cuidados de Coyhaique. Sumado a eso estamos trabajando junto al IPS, a SENADIS, SENAMA, para ir ampliando la red de ayudas. A partir de este importante hito podemos decir con absoluta tranquilidad, que tenemos un Chile distinto, que nace un Chile que comprende a sus familias, que tiene empatía con la vejez, con la discapacidad y sobre todo, es inclusivo. Estamos tremendamente contentos con este logro que nace desde el gobierno del presidente Boric, sobre todo pensando en nuestros cuidadores y cuidadoras a quienes hemos escuchado a lo largo de estos años. Podemos decirles que hoy no están solos, porque Chile cuida es realidad”.

Detalle del proyecto

1.La iniciativa crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), como un modelo de gestión intersectorial, multinivel y permanente, cuya coordinación recae en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la nueva Secretaría de Apoyos y Cuidados. El Sistema articula políticas, programas y servicios existentes, eliminando duplicidades y fortaleciendo la eficiencia del gasto público.

2.Garantiza como un derecho el recibir cuidados y establece a personas cuidadoras no remuneradas, un catálogo de derechos para titulares del sistema y derechos específicos.

3.El programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), avanzará hacia la universalidad progresiva en todas las comunas del país, con cobertura por grado de dependencia, y no por criterio socioeconómico, incorporándose transitoriamente: Programa 4 a 7, Centros Diurnos, Cuidados Domiciliarios, Subsidio ELEAM, Viviendas Tuteladas, Residencias para personas con discapacidad, Tránsito a la Vida Independiente, Ayudas técnicas, Pago a cuidadores, Centros Comunitarios de Cuidados.

4.Los órganos del Estado deben adoptar medidas para cumplir los fines del SNAC. Asimismo, se establece que tanto el Estado como privados deben promover la corresponsabilidad social y de género, la conciliación, la prevención de violencia y el autocuidado, consagrándose también obligaciones específicas para varios ministerios (MINSAL, MINTRAB, MINVU, MINEDUC, etc.).

De esta forma, y tras un respaldo unánime en el Congreso, el proyecto queda a la espera de su promulgación por el Presidente Gabriel Boric, culminando una tramitación legislativa que permitirá que el derecho al cuidado sea garantizado por ley en Chile.