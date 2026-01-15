Juzgado de Garantía de Coyhaique suspende tramitación de causa por fraude al fisco contra senador electo

El Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió suspender la tramitación de la causa por el delito de fraude al fisco, únicamente respecto del imputado Miguel Ángel Calisto Águila, quien actualmente ostenta la calidad de senador electo por la circunscripción de Aysén y, por tanto, se encuentra amparado por el fuero parlamentario.

Al resolver, el tribunal consideró que, si bien se decretó el desafuero de Calisto Águila en calidad de diputado, dicho pronunciamiento no tiene efecto extensivo respecto del cargo de Senador de la República, para el cual fue elegido en las últimas elecciones parlamentarias del 16 de noviembre de 2025. Fecha desde la cual nuevamente goza de fuero parlamentario.

En la resolución, el juez Mario Devaud explicó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de la República y las normas procesales aplicables, no es posible continuar la tramitación de la causa respecto de un parlamentario aforado sin que previamente el tribunal de alzada competente autorice la formación de causa mediante el correspondiente procedimiento de desafuero.

En consecuencia, el tribunal decretó la suspensión de la tramitación del proceso sólo con relación al imputado aforado y, exclusivamente, para efectos recursivos por un plazo superior a treinta días.

En la causa, Carla Graf Toledo, Roland Cárcamo Catalán y Felipe Klein Vidal se encuentran sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, imputados en calidad de coautores del delito de fraude al fisco, los dos primeros, y como encubridor, el tercero.

Según el ente persecutor, entre 2018 y 2022, Calisto Águila habría ejecutado un mecanismo defraudatorio vinculado a la utilización irregular de recursos del Congreso Nacional, por un monto estimado de $103.664.697. Hechos que involucrarían a Cárcamo Catalán y Graf Toledo, mediante contratos de asesoría que no habrían ejecutado, destinando los fondos sustraídos a terceros; en tanto, Klein Vidal, habría sido el receptor de $34.164.589 en el período.