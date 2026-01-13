Comenzó la atención del Programa “Vacaciones en mi Jardín” de Fundación Integra

Este lunes 12 de enero Fundación Integra dio inicio a una nueva versión del Programa “Vacaciones en mi Jardín” (VMJ), el cual busca entregar a niñas, niños y familias –durante el período en que las salas cuna y jardines infantiles interrumpen su atención regular– acceso a actividades lúdicas y recreativas en ambientes seguros y bientratantes.

Para esta edición, la región de Aysén capacitó a 42 trabajadoras las que conforman los equipos educativos de las salas cunas y jardines infantiles “Las Araucarias” (23) de Coyhaique y “Los Chilcos” (19) de Puerto Aysén, los cuales estarán atendiendo hasta el próximo 20 de febrero.

El director regional (s), Felipe Águila Villarroel recalcó que “lo principal de este programa es que los niños y niñas lo pasen bien, ya que son Vacaciones en Mi Jardín y con experiencias lúdicas, con muchos más juegos que las que se presentan en el trabajo diario que realizamos”. A la vez, reforzó que “acá vienen familias de distintos jardines infantiles de Integra y el mensaje a las familias es a que estén tranquilas, con equipos educativos que se encuentran capacitados con la lógica del Programa”.

Los establecimientos donde operará este año el programa “Vacaciones en mi Jardín”, cuentan con materiales didácticos y elementos de protección personal –entre otros bloqueadores solares y gorros– para responder a las distintas necesidades que presenten las experiencias pedagógicas que se realicen, además de entregar una alimentación acorde a la estación y a los requerimientos de las niñas y niños participantes.

La directora del VMJ de la sala cuna y jardín infantil “Las Araucarias”, Viviana Campos reforzó el llamado a las familias a “llevar a las niñas y niños al programa, entendiendo que tenemos actividades pensadas en ellos, por lo tanto, son actividades más ligadas a los juegos, más lúdicas y con mucha más flexibilidad y pensadas para ellas y ellos”.

Durante las jornadas, los equipos educativos promueven actividades que les permitan a niñas y niños transitar entre diferentes actividades, a través de interacciones afectivas positivas, contención emocional y el desarrollo de ambientes físicos enriquecidos que promuevan múltiples y simultáneas oportunidades de juego.

Javiera Ruiz, una de las apoderadas del VMJ enfatizó en la importancia de este programa recalcando que este “es un apoyo notable para nosotros como familia, pero también por sus aprendizajes. Ella sigue estimulándose y sigue aprendiendo, al igual como lo hace durante todo el año”.

Una opinión similar tiene María Isabel Guzmán, otra apoderada de esta modalidad quien reforzó que “esto es de gran ayuda para los padres y madres que trabajamos y eso lo agradecemos porque son pocos los jardines infantiles que tienen esta modalidad, transformándose en un apoyo fundamental para nosotros”.

El programa “Vacaciones en mi Jardín” (VMJ) de Fundación Integra, en su edición 2026, contempla tanto actividades en los establecimientos que operarán en este período, como salidas pedagógicas y/o recreativas. Para conocer más detalles de esta iniciativa, la invitación es a visitar el sitio web de Fundación Integra (www.integra.cl) y las redes sociales oficiales de la institución.