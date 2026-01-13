Subscribe
lunes 2 febrero
Inversión privada en Aysén supera los $13 mil millones en postulaciones al DFL‑15

Corfo Aysén informó el cierre del proceso de postulaciones 2026 al DFL‑15, registrando 288 proyectos que representan más de $13.000 millones en inversión privada realizada en la Región de Aysén. Del total, las empresas y emprendimientos solicitaron $2.684 millones en bonificación, monto equivalente al 20% de las inversiones en bienes de capital efectuadas en el territorio, conforme a lo establecido por este instrumento para zonas extremas.

Las cifras evidencian la relevancia de la inversión privada regional y el compromiso de las micro, pequeñas y medianas empresas con el desarrollo productivo de Aysén, a través de iniciativas orientadas a fortalecer capacidades técnicas, ampliar infraestructura y mejorar procesos productivos. Las postulaciones abarcan distintos sectores económicos, entre ellos turismo, pesca y acuicultura, ganadería, construcción y servicios, con proyectos distribuidos en diversas comunas de la región.

INVERSIÓN QUE SE EJECUTA EN EL TERRITORIO

Desde Corfo Aysén, destacaron que el volumen de recursos involucrados refleja una apuesta sostenida por invertir en la región, incluso en contextos económicos exigentes. En este sentido, el DFL‑15 cumple un rol de reconocimiento y apoyo al esfuerzo que realizan las empresas al desarrollar proyectos productivos en zonas extremas del país.

“Estas cifras muestran que las empresas siguen invirtiendo en la Región de Aysén y confiando en el territorio como un espacio para desarrollar sus actividades productivas. El DFL‑15 no genera la inversión, sino que acompaña y reconoce ese esfuerzo, permitiendo bonificar parte de inversiones ya realizadas en bienes de capital”, señaló Boris López Bravo, director (S) de Corfo Aysén.

El DFL‑15 es un instrumento del Ministerio de Hacienda orientado a incentivar la inversión en zonas extremas, mediante la bonificación del 20% de las inversiones netas o reinversiones efectuadas en bienes de capital, tales como construcción, maquinarias y equipos. Las bases técnicas del beneficio son definidas por un comité público‑privado, mientras que Corfo actúa como ente técnico responsable de su aplicación, conforme a la normativa vigente.

En la Región de Aysén, el Comité Resolutivo del DFL‑15 está integrado por las y los seremis de Economía y Desarrollo Social, el Director de Corfo, y tres representantes del sector empresarial regional, quienes evalúan las postulaciones de acuerdo con criterios establecidos en la ley.

PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROCESO 2026

Con el cierre del periodo de recepción, el proceso 2026 entra ahora en su fase de evaluación técnica y administrativa, etapa en la que se revisa el cumplimiento de requisitos y la elegibilidad de los proyectos presentados. Posteriormente, se definirán las iniciativas que accederán a la bonificación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y los plazos establecidos.

Desde Corfo Aysén se informó que los resultados y el calendario de asignación y pago serán comunicados oportunamente. El instrumento busca continuar fortaleciendo la base productiva regional, apoyando inversiones que mejoren la eficiencia, capacidad y calidad de los bienes y servicios desarrollados en la Región de Aysén, consolidando así un desarrollo económico con enfoque territorial.

Relacionados

