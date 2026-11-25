Con éxito se desarrolló la semana pasada, la primera Plaza de Justicia y Derechos Humanos en Melinka, despliegue encabezado por la seremi Andrea Ponce Olivares y que permitió llevar la atención de los distintos servicios del sector Justicia a la comuna de Guaitecas.

En la oportunidad, el servicio de Registro Civil, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Reinserción Social Juvenil y la Corporación de Asistencia Judicial de manera simultánea y con públicos objetivos pudieron abordar temáticas tales como la Ley de Reponsabilidad Penal y oferta programática del Servicio de Reinserción Social Juvenil a estudiantes de octavo a tercero medio del Liceo de Melinka, levantamiento de cadáveres, cadena de custodia y alcoholemias con personal de la Armada, Carabineros de Chile y la posta de salud, principales aspectos de la ley de Responsabilidad Parental con funcionarios municipales y la atención para obtención de cédulas de identidad y claves únicas con niños y niñas del Jardín Infantil y sala cuna Lobito Marino y adultos mayores y personas postradas.

Respecto a esta acción en terreno, el alcalde de la comuna de Guaitecas Bans Puinao Carimoney destacó la presencia de funcionarios del sector Justicia señalando “quiero agradecer enormemente el despliegue que ha desarrollado nuestra seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce junto al equipo, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, el Registro Civil, el Servicio de Reinserción Social Juvenil y la Defensoría Penal Pública, así que estamos muy agradecidos de que puedan estar acá junto a nuestros vecinos de la comuna de Guaitecas, Melinka y Repollal, quienes pueden realizar consultas e impulsar lo que corresponde a trámites administrativos, también tuvimos la oportunidad de estar desplegados con el Jardín Infantil, el liceo de Melinka y también atender la comunidad en general, así que estamos muy agardecidos de esta primera Plaza de Justicia en la comuna de Guaitecas y contentos que ellos se haya realizado y concretado para el beneficio de todos los habitantes de la comuna”.

Cabe mencionar que las atenciones del Registro Civil permitieron la captura de 23 cédulas de identidad, las que se convertirán en la primera cédula de niños y niñas del jardín infantil y sala cuna Lobito Marino, lo que fue destacado por su directora Ximena Castro Berrocal “es muy importante porque nosotros trabajamos la identidad de nuestros niños y que mejor que desde pequeños puedan contar con su cédula de identidad, los funcionarios nos contactaron telefónicamente para coordinar, lo que nos motiva a hacer un trabajo en conjunto con el Registro Civil, porque como somos una zona aislada nos cuesta más y a veces las familias por temas laborales les cuesta salir desde sus trabajos para poder realizar este trámite, así que mejor que sea acá en nuestro propio jardín”.

Mientras que la seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares se mostró muy contenta y agradecida de las coordinaciones realizadas con el municipio local y que permitió desarrollar con éxito la actividad “cumplimos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la región de Aysén con la comuna de Guaitecas, porque trajimos la primera Plaza de Justicia acá a la isla, con los servicios nos deplegamos por cada lugar donde nos necesitaban, nos vamos agradecidos con la Municipalidad, con el alcalde Bans Puinao por poner a disposición toda su infraestructura, el apoyo en el desplazamiento que necesitábamos lógicamente para poder hacer un buen trabajo, estamos cumpliendo con lo que el presidente José Antonio Kast nos pidió que es acercar la Justicia donde más lo necesitan”.

Finalmente, cabe mencionar que estas Plazas de Justicia y Derechos Humanos permiten a través de una modalidad distinta, atender a la comunidad de manera simultánea, en donde los servicios públicos abordan temáticas desde sus distintos ámbitos de competencia, llegando con información de manera más eficiente y efectiva.