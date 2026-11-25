Transformar los residuos en recursos, incorporar nuevos hábitos y avanzar hacia comunidades más sustentables son parte de los desafíos que impulsa la Seremi del Medio Ambiente de la región de Aysén a través de su programa de compostaje domiciliario. En este contexto se realizó una visita a tres beneficiarias de la localidad de Balmaceda, en una jornada de seguimiento y cosecha de compost.

El Seremi del Medio Ambiente, Eugenio Canales relevó que “hoy estamos conociendo el resultado de un esfuerzo que hicimos en conjunto con el Gobierno Regional, donde apostamos por la economía circular y entregamos mil composteras en toda la región. Y hoy día el fruto de ese trabajo lo estamos viendo en esta cosecha de compost donde vamos además enseñando y haciendo seguimiento de este beneficio tan importante para avanzar en una región más sustentable”.

La actividad permitió conocer directamente las experiencias de las familias, revisar el estado de sus composteras, evaluar los resultados del proceso de compostaje y entregar recomendaciones para el aprovechamiento de este recurso natural en huertos y jardines.

La beneficiaria Ada Díaz comenzó dudando si podría conseguir realizar su compost “pero igual quise participar de este proyecto porque ayudar a nuestras plantitas o con un poco de mejorar la tierra y además también de ir reciclando sirve para ir descontaminando los vertederos como decía y ver hoy día este resultado de ver esta tierra de verdad que le recomiendo a toda la gente que se atreva, que haga que impulsen esto porque es algo tan positivo para nuestra tierra. Feliz, feliz de haber participado y seguir participando”, declaró; mientras que la emprendedora, Eugenia Hernández, comentó como la compostera ha sumado a una serie de prácticas sustentables en su hogar, “yo crecí en casa con huerto y mi basura se reduce montones porque además estoy haciendo ecoladrillos, reciclo todo lo que es bolsa plástica, los tarros, por ejemplo, de fruta para hacer las tortas los reciclo y los uso para poner las primeras plantitas”.

Más allá de la entrega de equipamiento, el programa busca acompañar a las familias en la incorporación de prácticas sustentables que puedan proyectarse hacia sus barrios y comunidades, reconociendo que la gestión de los residuos comienza en nuestros propios hogares.

Estas experiencias permiten visibilizar cómo la economía circular puede instalarse en la vida cotidiana de las personas, transformando los residuos en una materia prima capaz de aportar nutrientes al suelo y favorecer el desarrollo de nuestros cultivos.

La encargada de Economía Circular de la seremi del Medio Ambiente, Paulina Guzman, reforzó que el objetivo del programa es reducir y prevenir la generación de residuos, “la entrega de estas mil composteras para nosotros fue un tremendo apoyo para la comunidad y hoy día lo que estamos haciendo es poder cosechar el resultado de este proceso de entrega, de seguimiento, de enseñanza, sobre cómo se hace el compostaje”.

La jornada se desarrolló en colaboración con el Programa para Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta articulación responde también al interés manifestado por los propios vecinos y vecinas de Balmaceda de incorporar el cuidado del medio ambiente como parte del desarrollo de su localidad, fortaleciendo la educación ambiental y la participación comunitaria.